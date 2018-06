La ONPE no se mancha “Por la salud y limpieza de este proceso electoral, el titular de la ONPE no debe continuar en el cargo. Si él mismo no quiere dimitir, el CNM debe destituirlo”.

La Onpe está en la ojo de la polémica tras denuncias de presuntas irregularidades. (Perú21) La ONPE no se mancha. (Perú21) Perú21