-Hoy el Congreso va a insistir con “la devolución” de los aportes a la ONP, dinero que ya no existe porque es un sistema de reparto instantáneo del aportante al pensionista. ¿Son tan negados intelectualmente que no pueden entender algo tan SENCILLO? ¿Cecilia García, Carmen Omonte y otros congresistas han acabado la primaria?

-¿Cómo Humberto Campodónico puede tener la descomunal desvergüenza de meterse a criticar malas administraciones públicas del pasado en su última columna cuando él fue el principal impulsor intelectual de ese gigantesco derroche de recursos públicos –porque Petroperú es una empresa pública y el Estado asumiría finalmente sus deudas y bonos impagos, aunque muchos no quieran entenderlo– que es la refinería de Talara, un disparate absoluto que fácil va a terminar costando más de US$5 mil millones? ¿Para qué un país que apenas produce petróleo se puso a gastar esa millonada en una refinería nueva a todo meter? Encima, hace rato que la construcción está paralizada porque faltan muchos millones de dólares más para acabarla. Si existiese algún retorno de esa inversión tan estúpidamente onerosa, ese va a ser muy marginal. Y poniéndonos en el supuesto negado de que Petroperú debería invertir en algo (por mí disolvería a ese nefasto dinosaurio hoy mismo), lo lógico habría sido eliminar los azufres (lo que a Repsol le costó US$700 millones en La Pampilla) o, si no, refaccionar el tan maltrecho oleoducto antes que levantar una refinería nueva. ¡Este señor debería quedarse calladito sobre políticas públicas! Hace años Campodónico propugnaba neciamente que el Perú subordine su política comercial a la CAN, pero ese otro disparate por lo menos no costaba miles de millones de dólares. ¡Y este es el gurú económico de Mohme y Verónika Mendoza! ¡Cállese! ¡Tenga vergüenza!

-PD.: Ya solo faltan 342 días para que se largue Vizcarra…