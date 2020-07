Aquel congresista que ha insultado al presidente ya se ca... ese cun... Yo dije: “Apaguen los micros”. Pero como en mi Comisión de Constitución no hay filtros, todo se hace y se dice sin respeto. En fin, ahora, con respecto a la modificación, sí es verdad, y vamos a pedir disculpas públicas y modificaremos el sistema de audio para que ya no se escuchen esas barbaridades. ¿Es que no se puede caminar derecho? ¡Pregunto yo! Con qué derecho los consultores jurídicos vienen a reclamar, si saben que somos un joder... perdón, un poder y podemos modificar, aumentar, suprimir, cualquier norma constitucional, sin previo debate ni consenso. Nosotros estamos legislando por el pueblo y para el pueblo; nos eligió para divertirlos y más en épocas de fiestas y circos.