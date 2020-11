Escucho y leo a informados y educados actores —protagonistas, de reparto y extras— o analistas de la vida política explicar las múltiples y concurridas manifestaciones que expresan rechazo e indignación, como resultado de la voluntad, incitación o planificación de algún o algunos líderes con designios tales o cuales. Nada de esto estaría ocurriendo de no ser por una mano, una mente que mecen la cuna. Y los medios de comunicación serían los altavoces que magnifican, los fuelles que atizan.

Muchos de los anteriores son personas apasionadas por la modernidad, la globalización, el emprendedurismo, el enorme potencial de las tecnologías de la comunicación, estas últimas convertidas, pandemia obliga, en las venas de la economía, la educación; y los canales del empoderamiento que ha quedado congelado por las restricciones al movimiento, aunque el hambre de desplazarse y salir es, como estamos viendo, intenso.

Parecen olvidar o quizá, por su alejamiento de las nuevas generaciones, no conocen, hasta qué punto los jóvenes que marchan y manifiestan responden a la lógica de la organización emergente y descentralizada, a la matemática del, perdonen el término, contagio de ideas y conductas, a la reticularidad, el efecto mariposa, entre otras variables que definen la realidad y la manera de vivirla.

Esos jóvenes, sin afiliación política, ideológicamente indefinibles, son muy dinámicos, emprendedores y están acostumbrados a hacer saber lo que sienten con rapidez y creatividad. Los he visto, durante la pandemia, coordinar, complementarse, comprar, vender, crear, difundir, promocionar, productos, servicios, arte y, sorprendentemente en el Perú, a través de niveles socioeconómicos y coordenadas geográficas.

Esos jóvenes leen muy poco o nada periódicos, ni ven, en su gran mayoría, programas políticos de TV o escuchan el equivalente en radio. La información que tienen y la manera en que la procesan pasa por otros canales y obedece a una dinámica que los políticos de todas las ideologías, funcionarios de todas las instancias del Estado y ejecutivos de las empresas, parecen no comprender.

Creer que se trata de ciudadanos que solo están para ser electores, consumidores o estudiantes, que son títeres o borregos manipulados por algunos cerebros perversos, es mostrar una desconexión y falta de empatía muy peligrosas y contraproducentes. El término “saber” en esa afirmación “no sabes con qué generación te has metido” no es una amenaza, por lo menos no solamente una amenaza. Apunta un hecho: no conoces, no te interesa conocer. Y por esa incultura corremos el riesgo de quedar, los representantes de la formalidad en todos sus niveles, en un horroroso offside.

VIDEO RECOMENDADO

Daniel Olivares 13-11-2020