En el Perú existen más de 350 mil ONG y menos del 1% están registradas. Sí, más de 350 mil organizaciones no gubernamentales, esto es cuatro veces más que la suma de todas las pequeñas, medianas y grandes empresas formales del Perú.

Qué hacen, dónde actúan, cómo se financian, nadie lo sabe.

Pero yo sí les puedo decir que hay ONG metidas en el Poder Judicial, en diferentes oficinas de gobierno, otras que no se dedican a apoyar, sino a adoctrinar jóvenes con ideologías de izquierda y a favor del terrorismo. Otras a sembrar la división y el resentimiento entre peruanos.

Las ONG fueron creadas para brindar ayuda, para dar capacitación y para apoyar a los pueblos en sus carencias, es decir, una entidad de iniciativa social que tiene fines humanitarios, que no depende de la administración pública y que no tiene afán lucrativo.

Nunca fue su rol hacer política o inmiscuirse en las políticas públicas. No están autorizadas a manipular la opinión, ni en contra, ni a favor de los destinos de ningún país.

Sin embargo, lo más grave, no es la cantidad, no es la falta de registro, sino que, como he visto en mis viajes por el Perú, han invadido el país para sembrar doctrinas políticas que van en contra de la libertad, del crecimiento, del desarrollo, del emprendimiento y de la familia peruana como el núcleo más importante de la sociedad. Donde hay un conflicto social, hay una ONG trabajando para generarlo. Esa es la realidad real, eso es lo que hacen.

Pero hay otra realidad real y esa es que existen los oenegeros que se llenan los bolsillos sin rendir cuentas a nadie, ellos son, por supuesto, los caviares y los activistas de esa Izquierda Ideológica y Populista que yo califico como antiperuanos, porque lo que menos les interesa es el Perú y el bienestar de los peruanos.

Los peruanos trabajamos y emprendemos todos los días para prosperar y para que el Perú prospere, mientras que estas organizaciones actúan todos los días en contra de nuestros sueños de prosperidad y en contra del Perú.

El cambio de ciclo requiere un Perú sin estas lacras financiadas para crear caos, división, violencia y enfrentamiento entre peruanos.

Nos estamos jugando el futuro y debemos atrevernos a defender lo nuestro, debemos atrevernos a influir y que otros también se unan al emprendimiento más importante que tenemos, salvar a nuestro Perú de todo aquello y de aquellos que no nos permiten creer y crecer. Y eso, también es el cambio de ciclo.

