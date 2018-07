Ocram recuerda al doble rasero

A continuación desempolvo un reportaje del colega Marco Sifuentes acerca de una obvia intromisión (toda GRABADA, ojo) del juez San Martín sobre una jueza, acompañado de políticos humalistas y caviares, con cargo de informar a Humala. Pero el CNM caviarazo de aquel entonces no sancionó a San Martín en lo más mínimo. Cuando eres del otro lado, no te pasa nada de nada. Transcribo:

“La reunión registrada en los audios ocurrió el 31 de mayo de 2012 (…) El anfitrión fue el doctor César San Martín, presidente del PJ. Sus invitados: Juan Jiménez Mayor, entonces ministro de Justicia; Pedro Cateriano, entonces agente ante la CIDH por el caso Chavín de Huántar; y la ya mencionada jueza Rojassi (…) SAN MARTÍN: ‘Esta reunión tiene como objeto… Es que ha habido mucho teléfono malogrado en esto (…) Entonces yo creo que lo más sano era que tú ministro, tú Pedrito, conozcan directamente cuál es la impresión, que ella va a ser todo lo sincera posible; y todo claro, para que ustedes vean cuál es la dimensión de cómo se observa el caso. Cómo lo observa la jueza que está dirimiendo el caso, y poder tener información cierta, unificar criterios’. (...) Casi al final de la conversación, San Martín reitera su análisis de escenarios. Jiménez deja en claro su preocupación y el presidente de la Corte Suprema explica lo que quiere el Estado. SAN MARTÍN (…) ‘Y que desde luego, siempre he exhortado a Carmen que sea de tal forma, una sentencia que sea muy muy muy bien hecha. Yo me he permitido traerla con ustedes para evitar teléfono malogrado, para que por versión de ella, sepan más o menos por dónde van las balas y ustedes tengan una línea de conversación con sus procuradores y con el presidente (Humala) para que le expliquen cómo es el tema (…)’”. Ver http://utero.pe/2013/08/12/los-chavinaudios/.