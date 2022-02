El nuevo primer ministro es el congresista Héctor Valer, cuya carrera política provoca arcadas por lo sinuosa y oportunista. Primero fue aprista. Luego pasó por el partido vientre de alquiler Unión por el Perú. De allí estuvo con Perú Nación, de Pancho Diez Canseco. A este Congreso ingresó por el derechista Renovación Nacional, de donde salió antes de la primera vuelta para coquetear con Castillo. Quiso liderar una “bancada liberal” en el Congreso, pero al final se contentó con integrar a esa bancada mixta de Somos Perú y el Partido Morado. Finalmente, se juntó a comunistas escindidos de Perú Libre como Bermejo, Kamiche y Echeverría para formar la bancada Perú Democrático.

O sea, este tipo ha estado en tantos partidos como Anel Townsend y Gino Costa. No es un comunista antiminero como Mirtha Vásquez o un comunista orate como Guido Bellido, pero es otro que sigue con la cantaleta de una nueva Constitución, se hizo íntimo de Cerrón. Tampoco vale gran cosa: aparte de su inmoralidad política y de lo pleitista, no se le conoce ningún expertise ni tiene un respaldo político detrás. Le han metido una llanta de bicicleta al VW en la PCM porque ya no existía otro neumático de repuesto.

César Landa en Torre Tagle es otro despropósito. Caviarazo de izquierda, es la caricatura típica del abogado caviar de la PUCP. Defensor de Vizcarra y aspirante fallido a la Corte-IDH, no sabe nada de diplomacia. En suma, es una mala copia de Diego García Sayán. En el MEF la cosa pinta mejor. Un al parecer tecnócrata ortodoxo ha reemplazado a un comunista inútil, que solo sabía repartir bonos y envidiaba autos ajenos. La salida de Francke y la de Anahí Durand indican que la pelea de Castillo con Mendoza es total (el ministro Roberto Sánchez proviene de las canteras del Partido Humanista de Yehude antes de la fusión con Nuevo Perú). Salvo el MEF, puro izquierdista. Solo mi amigo Juan de la Puente puede decir que es “gabinete de centroderecha”. ¡Jua,jua,jua! ¡Sin picarse!