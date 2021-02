A pesar de los memes, la forma como el Gobierno maneja y comunica la estrategia contra la pandemia hace tiempo dejó de ser graciosa. Se omitió explicar qué tipo de mascarilla debe usarse (las de tela son decorativas, no sirven) y el mensaje con las medidas ha tenido que ser ‘traducido’ luego de que aparecieran comunicaciones de suspensión de actividades de empresas del sector construcción y otras que no estaban clausuradas. Y, si todos reprueban porque nadie entendió, la culpa es del profesor, no del alumno.

Se debe explicar la racionalidad de las medidas y ser consecuentes: si se dice que las marchas en Lima, Ica, Lambayeque y La Libertad no impactaron en los contagios y que estos se dan por las fiestas de fin de año, ¿por qué se prohíben las actividades al aire libre, como los deportes con distanciamiento? Ya deberíamos saber que deporte no es frivolidad.

Las medidas extremas se deben a la magnitud de la crisis y el miedo del Gobierno; son necesarias porque no hay capacidad de atención. A la luz de la experiencia, las autoridades ya deberían estar pensando qué harán si, ante la desesperación por no tener ingresos, se organizan nuevas marchas exigiendo el derecho a trabajar. ¿Se eliminará la orden de confinamiento o saldrá la Policía, sin mayor protección que sus escudos, a poner orden? Porque, por lo visto, hasta las bombas lacrimógenas están descartadas.

De cara al inevitable golpe a la economía, ya se previó la entrega de un nuevo bono. Ojalá se mejore su entrega. Antes fue otorgado a muchos que aún tenían empleo, dejando a los más necesitados que no estaban en la lista de beneficiarios. Esto debe ser mucho más sencillo que distribuir la vacuna. Intentemos hacerlo bien, que recién llega nuestro primer millón (¿?).