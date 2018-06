Las nuevas costumbres

Luego de perder ante Francia, un periodista le preguntó a Juan Carlos Oblitas (ex mundialista, ex DT de la clasificatoria para el Mundial de 1998 y actual director deportivo de la Federación de Fútbol) si es que habría algún homenaje a los jugadores al llegar a Lima, a lo que Oblitas respondió: “No, no se hace ningún homenaje… Nosotros tenemos que acostumbrarnos a festejar la victoria, no a festejar la derrota. Si no, volveríamos al pasado”.

En esa línea, Edison Flores señaló, en conferencia de prensa, luego de la rápida eliminación: “No hay que celebrar derrotas, sino victorias”, en un contexto en el que seguíamos aplaudiendo la participación en el Mundial luego de 36 años, así como lamentándonos por las derrotas consecutivas, a pesar del rendimiento del equipo.

La ilusión que la mayoría teníamos por clasificar a la siguiente etapa se ha frustrado y eso no quita que tengamos mucho para aplaudir y agradecer al gran equipo que ha formado Ricardo Gareca, pero nuestra emoción y gratitud no debería alejarnos de las atinadas reflexiones de Oblitas y Flores.

Las lecciones que nos sigue dando la selección se pueden trasladar a otros ámbitos. El equipo peruano tiene mentalidad ganadora, enfrenta sus compromisos sin complejos y sin perder la humildad y el criterio de realidad para afrontar las derrotas, evitando excusas o evadiendo responsabilidades.

Escribo estas líneas y oigo a congresistas que felicitan la actuación de su Mesa Directiva, mientras alcaldes, gobernadores y autoridades ministeriales se señalan entre ellos para intentar justificar el fracaso en la reconstrucción del norte del país, afectado por El Niño costero de 2017. Ojalá, el repudio ciudadano aleje pronto a esos políticos de la función pública, porque nos recuerdan viejas y nefastas costumbres que son autogoles para el desarrollo.

Con este artículo, finalizo una etapa como columnista semanal del diario Perú21. Agradezco a su equipo periodístico por brindarme absoluta libertad para exponer mi análisis y opiniones. Principalmente, mi gratitud con ustedes, los lectores.