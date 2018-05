Nuevamente el desafío catalán

El gobierno de Cataluña no ha logrado que sus consejeros tomen posesión de sus cargos, debido a que cuatro de ellos no han sido reconocidos por el Gobierno español al tratarse de personas que se encuentran detenidas o huidas de la justicia debido al fallido intento de independencia del año pasado.

Este desafío planteado por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, hace que Madrid se plantee nuevamente qué hacer con el problema catalán. El artículo 155 de la Constitución, que restringe una serie de facultades del gobierno catalán, se encuentra vigente. No obstante, su aplicación, como lo pide el partido Ciudadanos, podría ser aún mayor.

En principio, pareciera que los independentistas no van a ceder. Aceptar la posición del gobierno de Madrid y de gran parte del establishment español, sería una derrota, además de una traición al electorado que vota por el independentismo, el cual, dividido en una serie de partidos, es mayoría.

Negociar debería ser el camino a seguir. No obstante, se ha llegado a un punto de enfrentamiento que parece imposible un escenario así. Por ello, si bien Torra no está declarando la independencia, sigue desconociendo a España. Pero, ¿acaso esto no es contraproducente a la luz de lo que le sucedió al gobierno de Puigdemont? Sí, pero en el mediano y largo plazo genera mayor apoyo. A diferencia de hace 20 años, hoy la población catalana es más independentista. Si esto continúa, llegará el momento en que nada podrá evitar la separación de Cataluña.

El Estado de derecho le da soporte a la posición del gobierno central, aunque transitar hacia un modelo federal o aceptar un referéndum en Cataluña son opciones que ganan cada vez más adeptos.