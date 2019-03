La nueva estrategia

Difícil olvidar a César Villanueva buscando desesperadamente la vacancia de Kuczynski mientras que Vizcarra mantenía un silencio sepulcral perfilándose como sucesor de PPK. Y, luego de negar que integraría el gabinete del gobierno entrante, fue designado, curiosamente, presidente del Consejo de Ministros. Sin embargo, ha pasado casi un año y la dupla parece haber llegado a su fin en el Ejecutivo.

La semana pasada se dio a conocer la noticia de que Villanueva había renunciado a la PCM. Aquello no fue gran sorpresa, puesto que la popularidad de Vizcarra se encontraba en constante descenso desde que se esfumó la emoción posreferéndum. Sin embargo, habría que ser ingenuos para creer que Vizcarra ha roto por completo con Villanueva, porque no se puede negar que el ex premier es una persona astuta y eficiente. Por lo tanto, Vizcarra lo podría utilizar en el Congreso para construir el inexistente oficialismo e impulsar las leyes del Ejecutivo.

Por otro lado, Vizcarra debe dejar de opacar a sus ministros y darles más autonomía. Aquello no significa que trabajen por cuerdas separadas, sino que permita que sus ministros desarrollen su propio estilo en sus carteras y generen un vínculo con la sociedad, tal como lo hizo Basombrío en la lucha contra la delincuencia. Puesto que, si a Vizcarra le importa la aprobación de su gobierno, deberá entender que, si bien él lidera el Ejecutivo, no es el único integrante de ese poder. Por ello, sería saludable que Salvador del Solar, quien juró ayer como premier, sea capaz de discrepar de Vizcarra cuando sea necesario y otorgue más protagonismo mediático al nuevo gabinete, exigiendo más presencia de los ministros en las regiones.

Vizcarra tiene una nueva estrategia y dependerá de él y su nuevo gabinete que funcione.