Varios coleguitas y congresaurios se han indignado con la carta que han enviado las embajadas de Francia, Colombia, Australia y Canadá a nuestro “Congrezoo” por suspender el cobro de los peajes. “No somos un país bananero”, aúllan indignados. ¡Jua, jua! Es que a un bananero le tratas como el bananero que es, porque imagínense lo grave, arbitrario y folclórico que ha sido sentarse en los contratos de los peajes como para que 4 cancillerías autoricen a sus embajadores a enviar una carta por una vía tan impertinente y tan fuera de lo común. ¡Hasta la firman las usualmente discretas Canadá y Australia! Claro, los congresaurios y los demagogos se victimizarán y se envolverán en la bandera para buscar rédito político y tapar esa tremenda salvajada.

Pero lo más importante allí es el tercer párrafo, donde estas naciones amigas nos advierten de que estamos al borde del abismo, por echar por la borda treinta años de duro esfuerzo para que afuera nos vean, junto a Chile, como el más confiable de Sudamérica, además de recordarnos que este modelo ortodoxo nos ha permitido bajar mucho la pobreza y disponer desde hace años de cuantiosos recursos estatales (que seamos unos inútiles y unos corruptos para gastarlos ya es otra historia. Eso ya no es culpa del modelo, sino de lo incapaces que somos). Nunca dejaré de agradecerle a Vizcarra, Del Solar y gran parte de la prensa por habernos puesto a este “Congrezoo”. Se los advertí: van a extrañar a Olaechea.

PD: El exministro Basombrío tiene que ilustrarse más antes de escribir en EC sobre USA, su política interna y el coronavirus: el control de la plaga es un tema más de los gobernadores y alcaldes que del desastre de Trump y USA no lo ha manejado proporcionalmente peor que Europa (mejor incluso que Holanda). Le recomiendo lea el artículo “The American way” de The Economist para que no patine tanto.