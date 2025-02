Normalizando lo grotesco

Si al vocero presidencial le levantan el secreto bancario y de telecomunicaciones para esclarecer si tiene o no vinculación con un escándalo de corrupción e intoxicación de niños pobres con latas de comida insalubres, ¿debe o no renunciar al cargo? Si no renuncia, ¿deben o no sacarlo del cargo? Si no lo hacen, ¿qué lo explica?

Si el titular del Midis pide garantías para su familia tras escuchar en un audio, a la letra: “La tía quiere reestructurar todo (...) Limpiar todo. Desaparecer a Demartini, ya ha visto que hay otros intereses políticos (…)” y declara luego que “estamos viendo que en esas conversaciones hay una intención que no se sabe si son intenciones de ir en contra de mi integridad física o mi dignidad y también pensar que tengo una familia”, queda claro que le es verosímil la amenaza contenida en el audio. ¿Por qué le es verosímil? ¿Qué elementos de su experiencia son los que le agregan verosimilitud a esa amenaza? ¿Qué se debería colegir de esa interpretación del ministro respecto del supuesto suicidio del dueño de Frigoinca? Y, además de ello, ¿a quién le está pidiendo garantías? ¿Por qué lo comunica a la prensa? ¿Qué quiere dejar sentado en público? ¿Se aplica aquí lo de hablarle a Pedro para que escuche Pablo? ¿Qué se descubriría si se jala esa pita? No huele nada bien.

¿Puede un ministro del Interior acumular errores garrafales y el país estar viviendo una espiral de violencia criminal nunca antes vista sin que la presidenta ose considerar retirarlo ni el Congreso junte los votos necesarios para sacarlo? ¿Qué más tendría que ocurrir para que fuera renovado? Ha defendido narcotraficantes y policías cuestionados por infracciones graves, se ha equivocado respecto a supuestos líderes terroristas y criminales, ha desbaratado parte de la capacidad de investigación de la PNP para satisfacer los apetitos de venganza de la presidenta, se tiene que abstener en el Consejo de Ministros de votar sobre un narco que quiere extraditar Argentina, ¿qué más falta? La presidenta llega a declarar que se está desbaratando al Tren de Aragua mientras más y más cadáveres se van acumulando en distintas partes del Perú por sicarios y extorsiones. La única deducción posible, desde que la presidenta le dio ese abrazo tan fuera de lugar hace ya tiempo, es que le sea indispensable hacerlo. Otra pita que, si se jala, puede oler muy mal.

Pero no solo es la presidenta quien lo avala. Keiko Fujimori señala, cuando le preguntan sobre la desubicada y triunfalista declaración de la presidenta y su opinión sobre el ministro: “No me pronunciaría sobre la persona, sobre todo porque no ha habido un debate partidario (….)”. Y Rafael López Aliaga ha tenido con anterioridad elogios al ministro, y ahora críticas a la presidenta. De hecho, el Congreso ha tolerado todo sin exigir nada, en el tema que más le preocupa a la población. ¿Cómo se explica esta inusitada consideración respecto a un ministro que merece críticas con fundamentos obvios y explícitos, no solo de la presidenta, sino de otros líderes políticos? En algún otro gobierno, frente a esta espiral de violencia y con errores tan garrafales, ¿no se le habría quitado la confianza al ministro hace rato?

El Congreso dice que, en el asesinato por sicarios el objetivo era el taxista y no la extrabajadora del Congreso aparentemente vinculada a una red de prostitución. ¿Para qué? ¿Le compete? Luego de cortar la pita por el lado más débil, el presidente del Congreso lo califica como un hecho anecdótico. ¿Acaso un trabajador del Congreso va a emitir un comunicado sobre un tema tan sensible sin la aprobación de sus superiores? ¿Alguien puede creer que se va a investigar a fondo quién mandó matar a esa extrabajadora? El problema más grave no es la red de prostitución, es la contratación de sicarios. Otro hilo que huele atroz.

La presidenta se queja de su expremier y abogado por revelar su operación. La revelación del expremier se produjo luego de que se publicaran audios íntimos. ¿Cuánto hilo habrá por jalar en este conflicto?