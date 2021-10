Norma Correa// Profesora PUCP

Reabrir escuelas, regresar a la educación presencial no es un asunto de opinión, es un derecho y el Estado es responsable de garantizarlo. Hemos llegado a octubre del 2021 con el 92% de las escuelas cerradas y tan solo el 5% de la población estudiantil asiste a alguna forma de semipresencialidad, en un máximo de 4 horas, dos veces por semana. Nos encontramos en una confrontación entre el Sutep y el Fenatep, pero creo que el bien superior es la educación de los niños, que está por encima de cualquier diferencia. No se debe condicionar el retorno a clases para responder a las demandas sindicales, porque eso es ir en contra de la Constitución. La educación y el retorno a las aulas debe de ser la prioridad política del Ejecutivo. La vacunación docente ha avanzado muy bien, tenemos 84% del personas de las instituciones educativas vacunadas con dos dosis. Sorprende que no se ponga en la mesa ese tema.