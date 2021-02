Nombrar a Ugarte es una cachetada

¡Estoy escandalizado e indignado, tanto con el desatino de Sagasti como con la pasividad de nuestros medios y población! La última persona que debió reemplazar a la deficitaria Mazzetti en el pliego de Salud era justamente Óscar Ugarte, precisamente aquel que es culpable indirecto de tantas muertes iniciales por asfixia al establecer, cuando fue ministro de Salud de García (RM 062-2010) que el oxígeno medicinal debería obligatoriamente tener una concentración del 99% y no del 93% usual, lo que casualmente creaba y beneficiaba a un duopolio, mientras se sacaba del mercado a muchas empresas. Se ha hablado mucho de un lobby brasileño detrás de esta jugada, encabezado por un otoñal jefe de campaña actual. Tampoco Ugarte funcionó como jefe del SISOL ni de gerente de operaciones de ESSALUD. Pero es izquierdista (del partido de Yehude) y eso le blinda de todo. Ya le echó la culpa a otros por lo que firmó él, como ahora dicen que Mazzetti se fue por culpa de este Congreso atroz y no por “quemada”, fracasada e indignada (con la nueva traición de Vizcarra).

-Una lectura rápida del sondeo IPSOS: Con viada Lescano por arriba y López Aliaga por debajo. Keiko está segunda (mucho voto escondido) y se tragará a Acuña. Forzay y Guzmán ya fueron. Lescano estancará a Mendoza y se tragará a Urresti y Humala. Lescano y Mendoza no funcionan en Lima y el norte; allí debe concentrarse el resto. Salaverry murió con Vizcarra.

-Casi todos los coleguitas que eran otrora furibundos vizcarristas se le han volteado al traidor moqueguano. ¡Hasta Mávila y María Alejandra Campos! Y hay varios parlanchines calladitos con Vizcarra, como los obispos Cabrejos y Barreto, los fiscales (Zoraida Ávalos, etc.) y las ONG (IDL, etc). Existe la nociva cepa congrezoo, pero también la perniciosa cepa huaripoleris… Y Vizcarra no es el Daniel A. Carrión de nuestra historia, sino la verruga.