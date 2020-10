-Parece que toqué un nervio desde que recogí las quejas de Olivera y del APRA contra algunos absurdos y hasta hostiles comportamientos del JNE contra los partidos políticos, que por nimiedades les hace la vida imposible y colabora a la informalidad, el caudillaje y la atomización. Otra víctima del JNE ha sido Todos por el Perú, pues hasta ahora al JNE no le da la gana de inscribir la decisión tomada hace CASI UN AÑO por la asamblea general de esa agrupación para revocar el cargo de presidente y de personero legal a Áureo Zegarra y a su hijo Jean Carlos. Eso ha generado que Todos por el Perú virtualmente tenga ahora dos candidatos presidenciales, pues Cateriano no dudó en aceptar la invitación de Zegarra para lanzarse. Siendo Cateriano un obvio candidato de Vizcarra, un malpensado podría suponer que el JNE no actúa contra Zegarra por hacer el juego al oficialismo. Ex policía, ex acciopopulista y exsolidario castañedista, Áureo es todo un personaje...

-¡Definitivamente, venimos de España! El gobierno socialcomunista pretende ahora cambiar la ley al caballazo para reducir el número de votos parlamentarios necesario para elegir al nuevo Consejo General del Poder Judicial, órgano que elige, asciende y disciplina jueces. Así, la izquierda controlaría al PJ y adiós independencia judicial. ¡Cómo habrá sido el escándalo que hasta El País –diario “progre” que es tan oficialista como La República en Perú– ha editorializado ayer en contra!

Otras jugadas lindas son que el gobernante español Pedro Sánchez creó un suculento puesto público especialmente para un amigo de la infancia y nombró como Fiscal de la Nación a la exministra socialista Dolores Delgado (pareja del juez “progre” Baltazar Garzón), politizando y capturando un cargo al que siempre se nombraba gente sin filiación partidaria.

Pero como son de izquierdas, no pasa nada. Igual que en el Perú.