No tiene talento, pero es buenamoza

La frase del título es de Willie Colón. En una canción resumió cierta virtud que, en el Congreso de la República, se ha convertido en un criterio de contratación. No importa si no hay estudios ni experiencia, basta con los requisitos estéticos, y mejor si la contratada conoce el mundo OnlyFans, la red social que ofrece contenido erótico previo pago.

El congresista Edwin Martínez admite, sin ruborizarse, que no eligió a su trabajadora Isabel Cajo por su inteligencia ni por sus méritos profesionales, la eligió simplemente por ser mujer. La contrata en pleno escándalo por la presunta red de prostitución en el Congreso. El congresista Martínez está diciendo lo que varios de sus colegas piensan: los funcionarios mejor pagados del país no necesitan tener título universitario, tampoco experiencia técnica. El requisito indispensable es tener experiencia en una plataforma de contenido para adultos. En el Parlamento los méritos no importan si tienes otros encantos.

El Congreso tiene a los trabajadores con la mejor remuneración del sector público; sueldos por encima de diez mil soles mensuales, más seguro de salud, beneficios bajo el régimen 728 y estabilidad laboral. Todo ello debería atraer a personal altamente calificado para apoyar la labor legislativa, pero ‘los padres de la patria’ tienen otros criterios y otros gustos.

A cada parlamentario se le asignan dos asesores, dos técnicos, dos asistentes, que tienen la responsabilidad de analizar proyectos de ley y ofrecer asesoría legal. La selección pasa por el visto del congresista bajo los estándares impuestos por acuerdo de la Mesa Directiva. Cada candidato es propuesto por los despachos, evaluado por Recursos Humanos con base, supuestamente, en la meritocracia. Sin embargo, se designó a dedo y bajo el argumento de ‘personal de confianza’ se instaló el nepotismo, el amiguismo y ahora se inaugura el ‘onlyfanismo’.

La caída de estándares en la contratación de personal en el Congreso no es novedad. La novedad es, ahora, el descaro total. No se exige excelencia. El Congreso se ha convertido en un espacio del vale todo y el escándalo actual salpica a más de uno que guarda silencio ¿cómplice? Los responsables de esta debacle son los integrantes de la Mesa Directiva, la Oficialía Mayor y congresistas como Edwin Martínez que abusan de su poder y contratan a personal calificado, no en leyes, sino en tareas placenteras, mientras los ciudadanos pagamos esos altos salarios.

“No tiene talento, pero es una estrella en Onlyfans” sería el lema de este desprestigiado Congreso. En tanto, el Ejecutivo, muy convenientemente, mira la situación con indiferencia. El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tan activo y hablador en varios temas, guarda un extraño silencio sobre el asesinato de una trabajadora vinculada a la presunta red de prostitución congresal. ¿Se está investigando el crimen? No vaya a ser que todos los que se hacen los distraídos con este escándalo tengan una foto, un video o una amiga OnlyFans.