Como ya no cuela disculpar la negligencia criminal de Vizcarra para conseguir la vacuna con el argumento de que fue culpa de este (infeliz) Congreso, ahora los simpatizantes de Vizcarra, como el politólogo Tanaka, sostienen que con cualquier presidente habría sucedido lo mismo (Me resulta llamativo que en un país en el que ´no creemos en nadie´, estemos dispuestos a pensar tan fácilmente que otros lo podrían hacer mejor. Esto escribió en su última columna en EC).

No, mi estimado Tanaka, no. Aquí lo contrafáctico es fácil. Fujimori hizo cosas imperdonables, pero era muy eficiente en su cabeza tan nipona (que peruano no es). A Alan le encantaban los golpes de efecto y hubiera ido hasta el laboratorio de Pfizer u Oxford para conseguirla. García era muy obseso cuando se proponía algo; si no, vean como sacó el TLC. El mismo Toledo tenía excelentes contactos en USA y era muy avezado; no creo que se hubiera chupado de pagar el anticipo al laboratorio que no canceló criminalmente Vizcarra. Del inepto Humala tengo mis dudas, pero muy posiblemente la mucho más inteligente Nadine, con sus cuerdos ministros Castilla, Ghezzi o Segura, le hubiera obligado a ponerse las pilas. El sobrevendido PPK resultó otro inútil, pero creo que Zavala sí hubiera perseguido la vacuna (¡la eterna protagonista Mechita era capaz de ir a recogerla y llorar mientras se la entregaban!).

No, estimado Tanaka. Está bien que tengas tu corazoncito caviarón, pero eso no puede turbar tu juicio, más aún si debes ser un analista imparcial. Hasta tu colega Vergara trata de disimular su tan evidente vizcarrismo.

-Tomando la idea de un “meme”, para mí “el hombre del año en el Perú” es el burgués tontito de San Isidro y Miraflores que tocó cacerolazos para que una comunista (Mirtha Vásquez) y un caviar (Sagasti) nos gobiernen. ¡Genios!

PD.: Esta columna no sale mañana por asueto. ¡Feliz año!