Durante toda mi vida he ayudado a que personas encuentren sentido a lo que les ocurre, bueno y malo, a veces muy malo, pero eran situaciones tan variadas como series hay en Netflix. Ahora sigo ayudando por la vía virtual, pero todos están en lo mismo, es la misma serie, o capítulos distintos de la misma serie.

Cosas inesperadas, que no controlamos ocurren. No es algo que hemos hecho, resultado del mal cálculo, de un error, de ambición desmedida, de impulsividad. Eso, para comenzar, es un golpe muy duro a nuestro sentimiento de agencia, de ser los amos de nuestro destino, los que hacemos que las cosas pasen, que asumimos que nuestros conocimientos y esfuerzos determinan el resultado de las cosas. Pero hoy nadie se siente empoderado. Todos flaqueamos.

Podría pasar un buen rato reflexionando sobre las razones advertidas, las señales que pasaron por debajo del radar, los culpables, los cómplices, la mayoría silenciosa.

Igualmente podría producir futuros posibles, aquello que ya no será nunca más igual y lo que se hará de manera locamente diferente. Sería interesante, una discusión apasionante, pero no.

Lo primero es que no sé, no sabemos y que por lo menos algunas veces debemos aceptar, tolerar y perdonarnos que no sabemos. Que el asunto no son las causas ni las consecuencias, por más interesante que sea el tema, sino el día a día, no el mediano plazo, sino las circunstancias cambiantes del momento, en un contexto de convivencia forzada, de encierro forzado, de incertidumbre y temor.