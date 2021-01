Pensábamos que con la llegada del nuevo año, y el inicio de la vacunación, todo iba a cambiar. Pero no. El milagro no se ha producido. Perú vuelve al confinamiento. Portugal, que durante la primera y segunda ola, mostraba índices envidiables, está en una situación terrible. Se plantean llevar a los enfermos allende las fronteras. Aunque no sé cómo: Han cerrado las de España. Porque España vuelve a presentar niveles de contagio y de fallecidos realmente espantosos.

Nos hicieron creer que, con las vacunas, todo se arreglaría. Sin embargo, el proceso de vacunación con excepciones como las de Israel, o Reino Unido, resulta pavorosamente lento. Ya sé que la vacuna no es el remedio definitivo a la pandemia, pero ayudará. Lo que hace falta es que los intereses de la industria farmacéutica no trastoquen el proceso. Y que los “vivos” sean descubiertos a tiempo. En España han salido casos de políticos, militares, y hasta religiosos, que se pusieron primeros para recibir la vacuna, pese a que no les tocaba. Descubiertos, dan peregrinas explicaciones. No está previsto el castigo para esta sinvergüencería, salvo el merecido rechazo social. Yo les obligaría a llevar un monigote en la espalda como en la inquisición.

Mientras tanto, científicos enviados por la OMS a Wuhan, después de pasar un estricto confinamiento, van a iniciar el estudio del origen y causa de la pandemia. Tienen conocimiento y experiencia suficientes para hacer un buen trabajo, y hacer visible al mundo entero los resultados de su investigación. Así quizás se tenga la certeza de que no hay motivo para inventar estrategias a las que pocos científicos (si alguno) dan pábulo. Biden, por cierto, ya ha dicho que se deje de decir tonterías sobre China, al respecto.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Primos Chicken se prepara para atender en cuarentena