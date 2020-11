Con pandemia y sin pandemia nunca nos han sobrado los parques. Los espacios públicos escasean y, ahora que las playas cierran, el destino de muchos se estrecha. Incluso ahí cuando sí hay parque o cuando sí hay espacio público, muchos prefieren destruirlo y mirar para el otro lado y así no hacerse responsables de los problemas que generan. Más aún, ahora en pandemia cuando se ha comprobado que los espacios públicos son esenciales, se empecinan en recortarnos las áreas abiertas, los lugares comunes.

Por eso indigna cuando, en el distrito de Surco, pretenden eliminar el parque La Paz para transformarlo en un centro comercial… para que volvamos a ser aquello que les conviene: consumidores, pero no ciudadanos. Cada vez que hay un intento de privatización de espacio público, la estrategia es la misma: se acusa de abandono del espacio, se indica que “nadie lo usa” o, como lo dijo un exalcalde de Comas, “es que el parque no es productivo”. ¿En serio? No consideran ni el valor social ni el ambiental, todo lo ven dinero.

Pero también, como en los últimos años, cada vez que se quiere privatizar un espacio público, los vecinos y vecinas se organizan, hacen oír sus voces, comparten estrategias para su defensa. El canje de lo público por lo privado no funciona. Entiéndalo, ya no funciona. Y sí, sé que van a seguir intentándolo, pero cada vez tendrán menos éxito.

Por otro lado, el Concejo Metropolitano de Lima ha aprobado la cesión de más de 10 hectáreas del parque zonal Sinchi Roca para el patio de maniobras del Metropolitano. Los vecinos vienen advirtiendo de esta posibilidad desde hace años, pero ya se concretó la decisión. Las cosas son algo distintas cuando son dos bienes públicos los que se confrontan: el parque y el transporte público, y resulta difícil lograr un equilibrio.

Sin embargo, lo que debe quedar muy claro es que es el propio Estado quien debe tener el control de sus servicios de transporte público y, al mismo tiempo, debe garantizar la provisión de espacios públicos de calidad (y sin cobrar entrada, por favor). Difícil dilema el que se presenta. ¿Y ahora? Debemos exigir que la dotación de espacios públicos y de verde urbano sea de altísima calidad: ¿están dispuestos a esto en la municipalidad?

Aprovecho en invitarlos al III Foro Ciudades Cómo Vamos, que se llevará a cabo la primera semana de diciembre y que, como siempre, es de ingreso libre. En este momento se encuentra abierta la convocatoria a investigadores de fenómenos y a ejecutores de proyectos territoriales y urbanos ya implementados para que puedan postular y presentar sus resultados en el Foro. ¡Pasen la voz!

VIDEO RECOMENDADO

Ricardo Blume, primer actor peruano, falleció a los 87 años en México