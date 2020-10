No están los tiempos para payasadas

Veo a Trump, ojeroso, con la cara maquillada, diciendo la tontería esa de que es un milagro lo de su enfermedad, y, la verdad, siento vergüenza ante tamaña sinrazón.

Porque la dice el hombre más poderoso del universo. El que tiene en sus manos la maletita de la explosión atómica. Y lo dice pasando por encima del drama de millones de seres que sufren de cerca la pandemia. Trump se quita la mascarilla en una actitud tan ignorante como soberbia que, en otro país, (y no digo cuál) lo pondría al borde de la incapacidad moral para ejercer su cargo.

Son ya ocho largos meses de sufrimiento para que los mandatarios hagan payasadas.

Cincuenta y cinco sociedades científicas españolas, representando a 170,000 científicos, lo dijeron hace poco en un duro manifiesto: “En salud, ustedes mandan, pero no saben nada”.

El gobierno de España acaba de dar muestras vergonzosas de lo que es no tener ni idea de mandar en salud. Emitió una orden ministerial que ni siquiera fue firmada por el ministro de Salud, por la cual 7 millones de madrileños debían quedar encerrados en su casa. Madrid registra unos índices de contagio y muerte preocupantes. Pero lo que hizo el gobierno fue tan absurdo como lo de Trump quitándose la mascarilla en plan peliculero. ¿Cómo es posible que no se dieran cuenta de que por esa vía no podían cercenar los derechos fundamentales de los madrileños?

Se lo ha tenido que recordar la justicia al gobierno: debió haber elaborado un instrumento jurídico, que le permitiera restringir derechos, en forma. Con base legal. La salud es lo primero, sí. Pero los derechos fundamentales no tienen por qué entrar en pugna con ella. Se trata simplemente de legislar con la cabeza, y de forma anticipada. Y de dejarse de payasadas en la forma o en el fondo.