No es un tecnicismo, es un retroceso

La bancada de Renovación Popular ha propuesto eliminar el delito de feminicidio y reemplazarlo por el de “asesinato de la pareja”. Argumenta que no debería haber diferencias en la tipificación de un homicidio, independientemente del género de la víctima. Pero el problema es precisamente ese: desconocer que las mujeres no mueren en las mismas condiciones que los hombres en nuestro país, como en muchos otros países del mundo y la región que sí tienen el delito de feminicidio como delito fundamental.

El feminicidio no es solo un asesinato. Es la manifestación más extrema de una violencia de género que se alimenta de desigualdades estructurales, impunidad y patrones de control. Eliminar su tipificación legal no solo es un retroceso en términos de reconocimiento del problema, sino que también envía un mensaje preocupante: que el Estado ya no considera que la violencia contra la mujer merece un tratamiento diferenciado y especializado. Su reconocimiento legal ha permitido visibilizar un problema antes ignorado y generar mecanismos de prevención y sanción específicos. No es un tecnicismo, es mucho más que eso: es una herramienta que ha permitido que muchas familias accedan a justicia y que el Estado diseñe políticas públicas para proteger a las mujeres, porque en nuestro país ninguna está realmente a salvo.

Sustituir el feminicidio por “asesinato de la pareja” es reducir el problema a una cuestión doméstica, cuando la realidad es que muchas mujeres son asesinadas por exparejas, conocidos o incluso desconocidos, en un contexto de violencia sistemática. El término feminicidio también tiene un peso simbólico importante: reconocerlo implica entender que no todas las muertes son iguales y que la violencia de género en el Perú es un problema estructural que requiere respuestas diferenciadas. Además, borra la carga simbólica y estructural del delito, debilitando la respuesta del Estado y la sociedad ante esta crisis.

Los datos son claros. En nuestro país, solo en 2023, según el Ministerio de la Mujer, se registraron más de 165 feminicidios y cientos de intentos de asesinato. La foto de los no reportados debe ser mucho más amplia. Y si bien el reconocimiento del feminicidio como delito no ha erradicado la violencia de género, sí ha permitido que se generen mecanismos de alerta, protección y sanción específicos para este tipo de crímenes. Retirar esta categoría no evitará que sigan ocurriendo feminicidios, pero sí dificultará su identificación y abordaje adecuado, debilitando la respuesta del Estado y reduciendo la presión para implementar políticas de prevención.

El Congreso no debe eliminar el delito de feminicidio y desmantelar con ello los avances logrados en la protección de las mujeres. El Ejecutivo no solo debe garantizar la continuidad del Ministerio de la Mujer, sino fortalecerlo.