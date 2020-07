En los últimos días ha ido aumentando el número de contagios en el Perú y se acerca peligrosamente a 5,000 por día. Esto nos plantea la urgente necesidad de cambiar nuestra estrategia de control de los contagios. Lo que estamos haciendo no está funcionando y debemos evitar terminar en otra cuarentena general, que pocos respetarían por sus efectos sobre la actividad económica y sus ingresos familiares.

Un buen sistema de información es indispensable para ganarle al virus, el que obviamente no tenemos. Desde hace semanas busco entender qué hay detrás de los números de contagios a nivel nacional y no encuentro la información desagregada requerida. No la tenemos ni siquiera para la ciudad de Lima. También existen grandes discrepancias en la información de contagios entre las cifras de las regiones y las del Minsa que sugieren que los estamos subestimando.

No se difunde información básica para cualquier análisis, tal como la evolución de los contagios, de casos activos y camas UCI por región, por ciudad o por distrito, entre otros. Sin ella no podemos tomar buenas decisiones para atacar al virus. Tener buenos datos es crítico para justificar cuarentenas focalizadas y para convencer a las personas para que tomen más precauciones si circulan en zonas de alto contagio.

Por otro lado, no se hace seguimiento de los casos, no se verifica que las personas se estén aislando adecuadamente y no se hace el rastreo de contactos, lo que es clave para desacelerar la propagación del virus. Se debe hacer pruebas a dichos contactos y monitorearlos para detectar signos y síntomas de la enfermedad.

Asimismo, el testeo es fundamental para contener el virus y es claro que no estamos haciendo las pruebas con la calidad, cantidad y rapidez necesarias. Sabemos que las pruebas moleculares son las más relevantes, pero no llegamos ni a 6,000 pruebas al día y no existe información desagregada sobre estas. ¿Cuál es la dificultad para hacer más pruebas moleculares? ¿La capacidad de los laboratorios, la falta de kits de pruebas o el número limitado de profesionales para aplicarlos? ¿Cuántas pruebas moleculares deberíamos hacer?

La estrategia de aumentar nuestra capacidad hospitalaria es correcta, pero es insuficiente para ganarle al virus si este crece más rápido. Para ganar la batalla tenemos que centrarnos en reducir el número de nuevos contagios.

No lo estamos haciendo y lo peor de todo es que este número puede crecer peligrosamente en pocos días.