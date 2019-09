La Constitución dice a la letra: Artículo 201.- “El Tribunal Constitucional (TC) es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente. Se compone de siete miembros elegidos por cinco años (...) No hay reelección inmediata. Los miembros del TC son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros”.

¿Vamos a permitir que este Congreso que ya no representa a nadie sea el que elija a los magistrados? En mi opinión no podemos permitir esto. Es momento de ponernos la camiseta de la democracia y defenderla con la vida, si es necesario. No podemos permitir que el fujiaprismo tome el control del TC que tiene como misión garantizar los derechos fundamentales de todos los peruanos y peruanas.

Imaginemos un escenario en que Vizcarra termina por cerrar el Congreso ante la negativa de los congresistas de tomar las medidas para adelantar las elecciones. El actual Congreso para esto ya ha colocado a las personas de su confianza en el TC y ante ese nuevo Tribunal, los congresistas presentan una demanda para que se declare la inconstitucionalidad del cierre del Congreso. ¿Queremos eso los peruanos?

La repartija no puede tener una segunda temporada, ya vimos esa película y es de terror, no podemos quedarnos indiferentes ante esta nueva amenaza, de una mayoría congresal, abusiva, obstruccionista e interesada en salvaguardar los intereses particulares de sus miembros.

Vamos, peruanos, #TomaLaCalle. Es momento de hacer sentir la fuerza del pueblo harto de la matonería ignorante de un Congreso deslegitimado y despreciado por la gente.