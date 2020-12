¿Habrá alguien allí? ¿Qué está pasando? ¿Para qué me llaman si saben cómo me pongo? ¿Para qué me invitan o están esperando que aparezca el que ya no está? No puede ser que las bases se hayan disuelto. No hay cuadros, no hay muebles, no hay mesas, no hay nada. Que alguien me explique qué está pasando. Sigo sin entender, ¿o me guardo para la alcaldía? Porque estas elecciones van a ser virtuales y no presenciales, porque yo tampoco me voy a presentar. Avisen a los compañeros. Carlita, lo siento, seguiremos siendo influencers en IG y TikTok. ¿O allí tampoco me van a seguir? Qué triste es mi historia, pero el Apra nunca muere, agoniza pero da la lucha. Toc, toc, toc, abran la puerta, ¿me escuchan, me oyen? Soy la candidata del pueblo, del pueblo fantasma.