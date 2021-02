Hace muchos años, al comprar un helado de cono, solo había tres o cuatro opciones: fresa, chocolate y vainilla; a veces lúcuma. Hoy es estresante la variedad de alternativas, que va desde pisco sour hasta galletas Oreo; pero, el resultado de lo que elijamos será, básicamente agradable y satisfactorio.

Quisiera decir que algo similar ocurre con nuestras próximas elecciones: tenemos una amplia variedad sobre la cual elegir. El problema es que los sabores van desde el aceite de hígado de bacalao (sin sus efectos beneficiosos) hasta leche de magnesia (puede que sí con sus efectos) y es casi seguro que estaremos descontentos con el resultado. Sumemos la complicación de que este no dependerá de nuestra elección individual sino que involucrará a muchos a los que les gusta el sabor del sulfato ferroso. Y nos tocará tragárnoslo.

Como si no fuera suficiente, todos los días tenemos que “degustar” alguno de los “sabores” ofrecidos: Mendoza, cargada de odio, ofrece inflación vía inconstitucional emisión inorgánica; Lescano propone empresas estatales que ya sabemos cómo se manejan, quiebran y cuestan; López cree que una niña violada debe llevar el embarazo a término; Keiko ya mostró de lo que es capaz cuando la invade la ira; a De Soto no se le entiende lo que propone (tampoco al moradito) y Forzay, quien “no sabe, no opina”, no nos da muchas luces respecto a lo que haría con el país. Y estos son solo algunos con opción porque apretujados están y tendremos que elegir entre numerosas y tristes opciones, pues empezar una dieta tampoco es solución.

Así pues, el panorama pinta mal: haremos una elección, porque tenemos que hacerla; pero, otra vez, buscaremos al menos malo y será una elección sin ilusión alguna.