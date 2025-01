Ni un mango de ingenio

La crisis generada en el sector agrícola con el mango y su bajo precio, que se ha extendido ahora al limón en los valles de Piura, tiene causas diversas, pero sorprende que las respuestas o propuestas, tanto de los productores como del Gobierno, sean tan facilistas como irresponsables.

El impacto mediático de quemar los mangos, enterrarlos o dejar que se pudran en las plantaciones revela que los reflejos y el ingenio para resolver los problemas andan fallando, dejando de lado otras formas modernas de presentar el producto para la exportación o incluso para la venta local, como por ejemplo la deshidratación del fruto y su uso para procesamiento de otros alimentos.

El ministro de Agricultura, Ángel Manero, lejos de plantearle a los agricultores propuestas para una salida sostenida en el tiempo, pidió insólitamente que se suspenda la siembra durante tres años. Habló también de posibles condonaciones de deuda y hasta de que, en su lugar, se sembrara frambuesa (¿?) como una opción viable para estos productores. Despropósitos todos que ni siquiera deberían estar en la mesa de discusión.

Juan Manuel Benites, extitular del mismo ministerio, ofreció a Perú21 observaciones muy precisas sobre el tema. Indicó, por ejemplo, que era necesario entender que el mango no es un cultivo de campaña, es decir, que se siembra y se cosecha después de tres o cuatro años. “Lo que está sucediendo ahora no es por una siembra reciente, sino por una decisión que se tomó años atrás”, explicó, agregando que el problema se origina cuando fueron aumentando las hectáreas de esta fruta de manera sostenida, “debido, seguramente, a los precios que se registraban hace algunos años”. Sin embargo, a mayor producción, los precios lógicamente comenzaron a bajar.

Pero ante un problema así hay soluciones. Benites dijo que debería aprovecharse la coyuntura para generar incentivos que permitan que la industria crezca en congelados y procesados, de manera que la perecibilidad del insumo no afecte si la producción se dispara.

Cabe señalar que la sobreproducción afecta al mango de consumo interno –alrededor del 70% de lo que se produce– y no al que se exporta. El fruto que circula en el país por lo general no cumple con los estándares que exigen los mercados de destino. Ese 30% que viaja principalmente a Europa (fresco) o Norteamérica (congelado) no está en problemas, su producción se encuentra bajo control.

El tema tiene aspectos críticos, desde luego, pero las salidas lanzadas por el Midagri difícilmente se pueden tomar en serio. Una más de este Gobierno.