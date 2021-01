Ni saben siquiera lo que es izquierda y derecha…

-Según una encuesta de Ipsos publicada ayer, casi el 70% de peruanos desconoce qué significan “derecha” e “izquierda” en política. El “electarado” es aún mucho más grande de lo que ya suponía… Bueno, basta escuchar a las aspirantes moradas al Congreso Patricia Gamarra y Úrsula Moscoso para estremecerse; Sigrid Bazán es Einstein al lado de estas. O esa locutora del Canal 7 que dijo que Claudio Pizarro fundó Lima mientras su compañera ni pestañeaba. O Arequipa eligiendo a un invertebrado como Cáceres Llica. O el tan limitado Humala electo en 2011. O Cecilia García y estos congresistas. O integristas con túnicas como el Frepap. ¡Estamos jodidos! Pareto se quedó corto con su teoría del 80-20 (los pensantes) respecto al Perú. Aquí será 90-10. Y siendo generoso.

-Ese pésimo presidente del JNE llamado Jorge Salas Arenas debe inhibirse de examinar el caso de Vizcarra porque cuando el segundo era gobernador de Moquegua, salvó a un hermano de Salas de un proceso disciplinario. Lo más trágico es que ahora el voto de Salas vale doble en el JNE porque falta el miembro del decadente CAL.

-Sobre esta red Ama Llulla de medios caviares (IDL, Útero, La Mula, Convoca, Ojo Público, etc.) que traté ayer, solo me han aclarado hasta ahora que Juanito de la Puente únicamente asesora en descentralización en PNUD y que a Stork ya le movieron a Angola. Nadie te dice cuánta plata hay de por medio, ni de qué parte del Estado o de dónde viene la plata, ni cómo se decidió la conformación del grupo. Así son de transparentes los que investigan a otros. Mucho me temo que este grupo investigará solo a los rivales de los caviares e izquierdistas durante la campaña. Por lo pronto, ninguno de ellos sacó nunca nada de Vizcarra.

PD.: Thorndike prácticamente confirmó ayer que le echaron de Canal 4 por la entrevista a Vizcarra. Para reemplazarle por la oficialista Mávila... ¡Plop!