Ni premiar ni castigar

Cuando por fin los poderes del Estado parecían dispuestos a acercar posturas para desarrollar un plan de difusión masiva y de alcance nacional sobre los cuidados sanitarios básicos para contener la pandemia, es decir, una gran campaña educativa, concientizadora, con llegada a todos los sectores de la población –que se echa en falta en la estrategia del gobierno–, el Legislativo vuelve a actuar como si viviéramos en otro planeta.

La improvisación con que se está afrontando el tema en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, donde se discuten cansinamente cuatro deslucidos proyectos, sin el menor sustento técnico, sobre cómo distribuir las inversiones del Estado en los medios de comunicación llamados a participar en esta apremiante campaña, que debería cubrir todos los rincones del Perú, es muy preocupante. Se han recogido opiniones de la Sociedad de Radio y Televisión, de la ONG Calandria, del Consejo de la Prensa, pero así como al desgaire, al bulto, dejando de lado mediciones de sintonía y lectoría, consultas específicas a especialistas, obviando antecedentes históricos o cualquier registro de experiencias similares en otros países y el impacto que estas tuvieron.

Lo que se discute hoy en día no es la infame ‘Ley Mulder’ que promovió el anterior Congreso, pero a nadie escapa que tan reiterada confusión y negligencia pudiera encubrir arreglos bajo la mesa, quizás ya tomados de antemano. El Legislativo no puede decidir una ley que permita a los políticos ‘castigar’ o ‘premiar’ a los medios de comunicación en sus regiones o en sus jurisdicciones electorales. Las bancadas no pueden, a través de cuotas asignadas de publicidad estatal, orientar la cobertura periodística. Tampoco disponer acuerdos, ignorando consideraciones técnicas que impliquen el alcance de la llegada de las campañas informativas, peor aún, ante las prioridades de la emergencia nacional que enfrentamos. Se trata de una perentoria cruzada educativa, en la que Perú21 no se cansará de insistir.

Nos encontramos una vez más ante otro manejo irresponsable de un valioso recurso preventivo –información clara y capaz de llegar a las mayorías– en resguardo de la salud de los peruanos.