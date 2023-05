La mordacidad y displicencia con la que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se refiere a los asuntos internos del Perú no solo no es bien recibida en nuestro país, donde apenas el lunes la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó, por mayoría, una moción para declararlo persona no grata y recomendar que se prohíba su ingreso a territorio peruano. En México, políticos de distintas tendencias también cuestionan la postura de su mandatario y lo responsabilizan por el descrédito internacional al que ha conducido a su nación.

El político, exdiputado y exembajador de México Ricardo Pascoe Pierce se pronunció sobre las reiteradas declaraciones de AMLO respecto de la presidenta Dina Boluarte.

“La palabra de México ha perdido peso. Lo digo porque tildar a la presidenta del Perú de usurpadora es un término terrible. En el cuadro de las relaciones latinoamericanas México está perdiendo absolutamente la credibilidad en términos de país serio con diplomacia responsable; en ese sentido, es de lamentarse que justamente el conflicto con Perú ha brincado esta profunda descomposición de nuestra política exterior”, declaró a CNN en español.

Pascoe añadió que el mismo método que aplica AMLO en su país es el que está desarrollando en América Latina. “Está devastando la política exterior y confrontándonos con países (a los) que debiera respetarse su autonomía y sus decisiones internas, pero ese principio soberano se ha quebrado completamente…”, puntualizó.

Semanas atrás, la diputada mexicana Sofía Carvajal también cuestionó la negativa de López Obrador de entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a nuestro país. “No está respetando los mínimos básicos de la política exterior, que cuando menos es la no intervención en los asuntos internos de los países, y con esta decisión unilateral hace que se politice el organismo”, comentó.

AMLO IRONIZA

Haciendo oídos sordos a estos cuestionamientos, el mandatario de México respondió con sarcasmo a la decisión de la Comisión de Relaciones Exteriores de declararlo persona no grata para el Perú.

“El pueblo de México está empoderado, es lo que le falta al pueblo peruano, que se empodere, y muchas gracias por declararme persona no grata, es un timbre de orgullo. Muchas gracias, muchas gracias por declararme persona no grata porque me sentiría yo mal si esos legisladores y la señora que detenta el poder (Dina Boluarte) me entregaran una condecoración o me aplaudieran; a lo mejor me produciría vergüenza, me sentiría muy mal”, comentó, al tiempo de repartir lodo a diestra y siniestra contra la presidenta Dina Boluarte, los parlamentarios, periodistas e intelectuales peruanos.

“Todo nuestro respeto, nuestra admiración y cariño al pueblo del Perú. Estamos muy conscientes que es una élite, una minoría rapaz, políticos corruptos, traficantes de influencias, periodistas vendidos, alquilados, intelectuales alcahuetes, no el pueblo”, manifestó.

Sabía que

El jurista Ernesto Blume integra la comisión de alto nivel que desarrollará una campaña informativa en el exterior sobre la situación real en el Perú.

Dijo a Perú21TV que nuestro país “tiene derecho a defenderse cuando es objeto de una campaña maliciosa”.