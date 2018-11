Hacer negocios en el Perú

Sabemos que la inversión privada es clave para que el crecimiento económico sea alto y sostenible. De ahí que sea un tema clave qué tan sencillo o complicado es hacer empresa en Perú. El Banco Mundial presentó su reporte “Haciendo Negocios 2019”, en el que ordena 190 países, desde aquellos que dan facilidades, a los que se ubican en la orilla contraria.

En caso de iniciar un negocio, y medido por el número de procedimientos y días para ello, Perú está en el puesto 125 de 190. Se necesitan 187 días para lograr los permisos de construcción, 67 para acceder a electricidad, 426 para hacer valer los contratos y tres años para terminar un proceso de insolvencia. En general, estamos en el puesto 68 de 190. La lista es más larga, pero es suficiente para tener una idea de lo complejo que es para un emprendedor formalizarse y encaminar su negocio. Como comparación, en Nueva Zelanda toma medio día iniciar un negocio, pues solo se realiza un trámite. En Colombia se requieren 11 días y 8 procedimientos.

Existen muchos países detrás de Perú, pero eso no puede ser una buena noticia. Nótese que no es la falta de emprendimiento, sino la lentitud en trámites, así como el tiempo invertido en hacerlo. Así, la respuesta fácil sería ser informal. Y eso se enfrenta con una combinación de voluntad política y decisión para implementar reformas, que pueden o no ser populares, pero sí indispensables. No se trata de reformas tan complejas y, salvo grupos menores, no se me ocurre que exista oposición.

Mientras no tengamos claro que el Estado debe facilitar la acción del sector privado, reduciendo trabas a través de una transformación del mismo hacia uno pequeño pero eficiente y eficaz, el desarrollo entendido como una mayor calidad de vida solo será un buen deseo.