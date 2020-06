En estos tiempos de populismo y nacionalismo en el país me sorprende que nadie haya objetado el reciente contrato con el Reino Unido para que administre la reconstrucción del norte a través de una oficina gestora de proyectos (PMO), también extranjera. No es que esté en contra; es una buena idea, además soy nieto de inglés. Mi preocupación va más allá.

No solo no tenemos la capacidad de manejar esta reconstrucción sino tampoco otras inversiones públicas. ¿Cómo hacemos para administrar inversiones de manera rápida, eficiente y sin corrupción? Ojalá que como parte de este encargo se haya contemplado la transferencia de conocimientos a funcionarios públicos. El Estado debe replantearse la forma en que administra inversiones. Algo no funciona si tenemos que delegar tareas a un tercero. Hace unos años se reemplazó el SNIP por Invierte.pe y no se resolvió nada.

No deberíamos tener que subcontratar para las tareas del Estado a un tercer país. Un PMO es un proceso efectivo para administrar proyectos a través de una oficina especializada, no es “ciencia de cohetes”. Es un mecanismo que se usa mucho en el sector privado.

Nuestro problema es que tenemos un marco legal que no permite que fluya el proceso de identificar, preparar, licitar y administrar proyectos. Lo que estamos contratando es un marco legal de otro país, que funciona. Debemos rediseñar el nuestro para tener un sistema de gestión de obras que construya las prioritarias a tiempo y dentro del presupuesto. ¿Encargamos la tarea a otro país o la podemos hacer nosotros? Mientras tanto sugiero seguir contratando a otros gobiernos para el manejo de nuestros proyectos de inversión, para acelerar su ejecución.