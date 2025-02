Necesitamos menos casos de suerte

Maura tiene 64 años, es una mujer persistente, dedicada y trabajadora del hogar. Tiene más de 15 años en su trabajo actual, en una casa que la considera un miembro más de la familia. Aunque suene casi absurdo, Maura tiene “suerte”, pues recibe el pago de todos sus beneficios sociales, incluido el seguro de salud, lo que es poco común en nuestro país.

Hace algún tiempo despertó con mucho dolor abdominal. El dolor no cedía ante las típicas pastillas que uno suele tomar, así que decidió ir a la emergencia del centro de EsSalud donde le corresponde atenderse. En el hospital, luego de varias horas de espera, el médico le pregunto qué malestar tenía y luego, sin examinarla, ni realizarle ningún tipo de prueba o análisis, le inyectó un analgésico y le dio de alta. El dolor pasó temporalmente, pero unas horas más tarde reapareció con una intensidad que no le permitía siquiera moverse. La familia con la que trabaja llevó a Maura inmediatamente a una clínica privada donde le realizaron una ecografía y la operaron de emergencia pues tenía necrosis parcial de la vesícula, algo que claramente no se resolvería con una inyección de analgésicos.

Augusta es una mujer mayor, madre de familia, trabajadora del hogar. Un día, de camino al trabajo tropezó y se cayó en la calle; no podía levantarse, tenía la rodilla fracturada. Nadie podía moverla, ninguna ambulancia podía transportarla y a su hija le tomó horas llegar hasta donde estaba para recogerla y llevarla al hospital de EsSalud en donde se atendía normalmente. En el centro médico le dijeron que en ese momento no podían recibirla, todas las camas estaban llenas, y la alternativa que le dieron era esperar en la calle. Augusta también tuvo suerte, la familia con la que trabaja la llevó a un centro de salud privado donde la operaron.

Maura y Augusta no son personajes de ficción, sus historias son reales y no son siquiera una pincelada de lo que sufren millones de personas en nuestro país por la falta de acceso a un servicio de salud de calidad.

Más del 50% de peruanos señala que el principal problema que encuentra al intentar acceder al sistema de salud es la “falta de personal”, 38% dice que es el “acceso al tratamiento” o “los largos tiempos de espera”, y 35% que son “los costes de acceso al tratamiento”. Según cifras del INEI, al 2023, en 5 departamentos de nuestro país había más de mil habitantes por cada médico y sOlo 22% de los peruanos contaba con acceso a EsSalud. Un informe publicado por Videnza identificó que 98% de los centros de salud públicos a nivel nacional tienen “infraestructura precaria y equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente” y que solo “55% dispone de medicamentos esenciales” en cantidad adecuada. En salud, el gasto público per cápita en Perú es de 523 dólares, mientras que Colombia y Chile invierten 1,248 y 1,679 dólares respectivamente, y el estándar de la OECD es de más de 3,800 dólares.

Maura y Augusta tuvieron “suerte”, y existen sin duda otros casos afortunados como ellas. No obstante, esto no puede ser un consuelo. Necesitamos construir un país donde no dependamos de la suerte para recibir servicios básicos de calidad y oportunos, y eso depende de todos nosotros. Debemos exigir una adecuada gestión pública y un uso eficiente de los recursos presupuestales, tenemos que participar activamente de la elección de las autoridades que serán responsables de dicha gestión (no solo votando, sino haciéndolo de manera informada). Necesitamos ejercer una supervisión ciudadana de lo que ocurre en nuestras instituciones, y levantar la voz para no estar en manos de la buena fortuna.