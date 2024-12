Navidades en condición de pavo

Siento no poder escribir una columna acorde a las fiestas, pero no me sentiría bien si contribuyo, desde el espacio que me da un medio de comunicación, a que pasen piola las barbaridades a las que sistemáticamente nos conducen las decisiones u omisiones de Ejecutivo, Congreso, y Tribunal Constitucional. En la condición de pavo, no parecen tan felices las fiestas. Soy agnóstico desde muy joven, pero fui formado en valores cristianos. Frente a un desmadre así, Cristo estaría en plan de dar latigazos en el templo, creo.

Usted, como yo, debe estar harto de escuchar historias de feminicidios, extorsiones y asesinatos. ¿Cómo podemos aspirar a que se reduzcan? ¿Podría la presidenta cumplir con su deber de nombrar un ministro más serio y competente?, ¿o el Congreso con su obligación de censurarlo? Con todas las barbaridades que han ocurrido dentro de la Policía (feminicidio, alteración de escena del crimen, simulación de captura de delincuentes, indolencia frente a víctimas de desapariciones y feminicidios, etcétera), ¿nadie va a ordenar la casa? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo se va a mejorar la situación de la lucha contra la delincuencia con un liderazgo así de ponzoñoso? Ahora que ya le cumplió el encargo de pasar al retiro al coronel Harvey Colchado, ¿nos hará ese favor?, ¿o le sabe algo que la obliga a esos abrazos incomprensibles?

Lo del Congreso requiere investigación inmediata y hasta las últimas consecuencias. Las evidencias recogidas por la prensa ya son suficientes para saber que algo muy sucio se esconde. ¿Qué otra explicación puede tener que acribillen a una extrabajadora del Congreso que, apenas fue contratada, se sometió a una cirugía estética y que, según sus compañeros de oficina, tenía inasistencias frecuentes y plenamente toleradas por su jefe? Quien haya querido asegurar su muerte contratando sicarios debe tener un motivo suficientemente grande; no se trata de deslices cualesquiera. ¿Se sabrá la verdad a fondo? El Tribunal Constitucional, con voto dividido, falla a favor de Vladimir Cerrón y Patricia Benavides, nada menos. La presidenta ha puesto una demanda competencial para que la Fiscalía no pueda avanzar en las investigaciones hasta que termine su mandato, lo poco bueno que hizo la fiscal Benavides. El Congreso, como ya se dio cuenta de que el Tribunal Constitucional no le es plenamente funcional, quiere aumentar a nueve miembros para aumentar su control. Y, en cambio, no incluye lo que sí sería un cambio indispensable: permitir la consulta previa al TC, de manera que haya que violar primero la Constitución para poder recién luego acudir a un proceso de inconstitucionalidad. ¿Quién me explica ese principio de primero viola la Constitución y después lo arreglamos hacia el futuro? Alguna vez me dijeron que era por carga procesal, pero eso es una mirada de muy corto plazo, porque consultar previamente evitaría que luego haya un flujo de demandas.

En fin, tenemos un desmadre institucional de padre y señor mío. Y lo peor es que, para las próximas elecciones, la cédula electoral va a ser tamaño sábana de una plaza cuando menos, si no llega a ser de dos plazas. RPP data hizo la simulación con los 39 partidos inscritos y ya era tamaño manta. Si llegan a inscribirse más partidos, seguirá creciendo.

La única luz de esperanza es que el próximo Senado sea sensato, y a eso y a los requisitos para ser parte de la OECD (que estamos lejísimos, pero sirve de norte, indispensable en tempestades como las que vivimos) tendremos que agarrarnos como tabla salvadora. El esfuerzo liderado por Transparencia y que ha implicado una serie de consultas con distintas instituciones y personas es un avance en la dirección correcta. En los túneles oscuros uno tiene que crear sus propias luces para no perder la viada ni la dirección. Ser más grande que tus problemas es una decisión, una actitud, no un destino. Y para eso tendremos que dejar atrás las insensatas divisiones facho/caviar, porque el Estado hoy es un botín para las mafias ilegales y los incompetentes y corruptos. Los retos y la línea divisoria hacia adelante es otra.