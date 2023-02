Sendero de regreso.

La seria denuncia de la Dircote –detallada por su nuevo jefe, José Zavala, en una entrevista con Perú21– sobre las maniobras de Sendero Luminoso en el país no debería pasar por agua tibia. Aunque no se debe entrar en pánico –las condiciones no son las mismas que las de los 80 o los 90– tampoco se puede descuidar y mucho menos relajar la seguridad interna.

El desgobierno y la corrupción de los últimos dos años ha desembocado en una coyuntura dominada por la violencia, como la que se está produciendo en algunas regiones particularmente conflictivas del país y que se pretende trasladar a Lima. Recordemos que, desde Palacio, el propio Pedro Castillo y los suyos se encargaron de empeorar una situación económica que ya era desfavorable luego de la devastación que trajo la pandemia y un contexto internacional marcado por la guerra en Ucrania.

La Historia nos ha enseñado que son precisamente coyunturas como la que describimos el mejor caldo de cultivo para que las ideologías extremistas prosperen. Y eso es algo que no ignoran los remanentes de Sendero Luminoso que, como afirma el general Zavala, se estarían reorganizando para volver a las andadas.

Por lo pronto, en Ayacucho –cuna de SL– se han logrado capturas importantes que además han proporcionado documentos e información valiosa que apunta en tal sentido. La virulencia de los ataques a instituciones públicas y privadas, por otra parte, guarda cada vez mayores similitudes con la ferocidad con que el terrorismo destruyó infraestructura en las últimas décadas del siglo pasado.

Los desbordes criminales de muchas protestas de estos días tendrían también una explicación en la “experiencia” de no pocos militantes investigados por sus vínculos con organismos de fachada de SL o sentenciados por terrorismo, hoy libres tras haber cumplido sus condenas. Algunos de ellos, como se sabe, llegaron incluso a ocupar cargos públicos, en prefecturas o dependencias ministeriales, gracias a la alianza del Fenatep oficialista con el Conare-Movadef, designados directamente por el entonces presidente Pedro Castillo.

No vale entonces tomar a la ligera las palabras del jefe de la Dircote. La democracia peruana, la seguridad de la ciudadanía, el futuro del país, y por lo tanto el de nuestros hijos, están en juego.