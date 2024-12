Morir de indiferencia

Las termitas son una plaga. Comen glucosa y, para extraerla, carcomen la base de las columnas y de los pórticos de las casas de madera que, con el tiempo, se desploman. Si no fuese por ese fino polvillo que dejan y que las delata, no habría manera de combatirlas. Los castores tienen mejor publicidad, son unos roedores simpáticos que talan árboles para represar riachuelos y armar lagunillas, donde se alimentan, se protegen de sus depredadores, juegan y se procrean. Sin embargo, también destruyen, solo que bosques en vez de casas. De hecho, en la Patagonia son el principal problema para la sobrevivencia de los bosques australes, y se ha dado orden de cazarlos, o sea, de matarlos. Si no se hace nada, la degradación crece, en un caso porque no se ve y en el otro porque no se quiere ver. Será terminal porque, cuando se quiera hacer algo, será ya muy tarde.

Entonces, la verdadera tragedia no son las plagas, sino la indiferencia. Shakespeare la convirtió en literatura. Hamlet, por ejemplo, empieza con un laberinto de pasiones. El rey Hamlet de Dinamarca ha fallecido; luego se sabrá que fue asesinado por su hermano Claudio, que se ha casado con la reina Gertrudis que, a su vez, es viuda de Hamlet rey y madre de Hamlet príncipe. Claudio es el nuevo rey. Luego, se aparece el fantasma de Hamlet rey a Hamlet príncipe y le reclama venganza. Hamlet príncipe se llena de dudas: ¿será real el fantasma? ¿Estará diciendo verdad? ¿Qué sentido tiene vengarse para convertirse en otro asesino? ¿Ser o no ser? Luego, todo es confusión. Hamlet príncipe mata a Polonio creyendo que es Claudio. Sutileza, porque Polonio no es el rey, pero es el verdadero poder tras el trono. Problema: Polonio es padre de Ofelia, la amante de Hamlet príncipe, que es desterrado a Inglaterra. Ofelia se suicida, ha perdido a su padre y a su amante, y a este por ser el asesino del padre. Hamlet príncipe regresa. Laertes, hijo de Polonio y hermano de Ofelia, lo busca y ahora es él quien busca vengar la muerte de su padre. Reta a duelo a Hamlet príncipe y urde un doble ardid para matarlo: envenena la espada para que muera a un simple corte y, por si falla, envenena una copa de vino para que se la tome al final del duelo. Primer lance, Hamlet príncipe es herido; segundo lance, se intercambian espadas y ahora es herido Laertes. Muere primero Laertes. Hamlet príncipe, agonizante, mata a Claudio con la espada envenenada. Poco antes, Gertrudis ha muerto por beber de la copa, también envenenada. Al principio de la historia, uno de los guardias de palacio dice: “Algo se pudre en Dinamarca”. Hacía referencia a que Claudio, por asesino, no tenía legitimidad para ser rey. No obstante, a lo largo de la historia, la frase cobra más sentido por las intrigas entre unos y otros, que no les permiten ver que Dinamarca está siendo invadida por Fortimbrás de Noruega que, al final, será el nuevo rey de Dinamarca.

La degradación de nuestra política ha caído a abismos profundos con lo de la red de prostitución en el Congreso. No es novedad, porque el poder excita y la carne es débil; por eso, sexo y política han estado unidos. En unas variables se explotaba la debilidad del político para espiarlo o para chantajearlo. En otras, era el político quien ejercía su fortaleza para exigir favores sexuales. Kate Millet se graduó en Oxford en 1969 con su tesis Política sexual. Denunció esas prácticas sexuales como una herencia del sistema patriarcal dominante; por eso, es considerada la primera obra de la segunda ola de liberación femenina. Sin embargo, el sexo no se había rebajado a ser una simple moneda para coimas, que ahora se ofrecen en dinero o en especie, al escoger. Hay un antecedente, el de Cayo Bermúdez en Conversación en La Catedral, una suerte de Montesinos de Odría. Cobraba en sexo a las novias o esposas que reclamaban la libertad de sus parejas detenidas. Esa práctica ha hecho metástasis, al alcance del congresista menos pintado solo por un puñado de votos. Dirá que cada loco con su tema y cada político con su basura. El problema es que estos congresistas nos representan, nos dan leyes y, como vienen las cosas, nos están fregando la vida. Pero, con todo lo que pueda apestar, esa no es la desgracia, sino nuestra indiferencia.

