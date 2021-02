Esta semana se cumple un mes de la audiencia del caso de Ana Estrada. Ella ha solicitado al Poder Judicial que le permita programar un procedimiento de muerte digna ante los dolores físicos y psicológicos extremos que produce la enfermedad incurable que sufre. Recientemente vi el video de la audiencia. Comparto dos ideas que me quedaron:

1. Una prohibición indefendible. Los procuradores de Essalud, Minjus y Minsa (demandados) no dieron razones para defender la norma del Código Penal que impide la atención que Ana reclama. Esgrimieron una defensa formal: “Usted juez, no puede meterse en este tema”. En realidad, el Estado está bajo la obligación de justificar adecuadamente toda injerencia sobre los derechos de las personas. ¿Por qué obligar a Ana a sufrir y quitarle una alternativa en un momento tan íntimo como el final de la vida? No hubo respuesta.

2. Incomprensión del rol del juez. Para los procuradores, la discusión se debe dar en el Congreso y no en un juzgado. Olvidan que la Constitución reconoce los derechos a la dignidad, autonomía y prohibición de tratos crueles y que los jueces están obligados a hacerlos efectivos. Se debe interpretar cómo operan los derechos en el expediente judicial que reúne el diagnóstico, los padecimientos y la decisión de Ana. Ello no sustituye al legislador. Hará justicia para el caso concreto.

Mientras usted lee esta columna, el juez Ramírez Niño de Guzmán estudia el expediente para sentenciar. Se trata de un magistrado experimentado que ha tenido en el pasado otros casos difíciles y conoce el rol que un juez constitucional debe desempeñar. Seguramente, las sentencias de la Corte colombiana que despenalizaron la eutanasia desde 1997 no le son ajenas.

Esperemos que la decisión esté a la altura de la valentía de Ana. Ella no quiere “seguir una ruta de ilegalidad” en el final de su vida, sino, como señala el verso de Martí, morir de cara al sol.