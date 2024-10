A Montoya tal como le hicieron a Cipriani

-Así como a monseñor Cipriani le inventaron que había dicho que “los Derechos Humanos eran una cojudez” (el religioso se había referido a la Coordinadora de Derechos Humanos), ahora La República, las izquierdas y algunos medios incautos están sosteniendo que el congresista Montoya carajeó a unos manifestantes (cuando lo que les dijo era que no aceptaba que le vengan a él con carajos). Es que los rojos son campeones en bulos y fake news desde hace años... ¿No se acuerdan como repetían ese disparate de que “se habían robado US$6 mil millones de las privatizaciones” —hasta Raúl Tola soltaba eso en TV— o que “muchas mujeres no han podido ser nunca madres por culpa de las esterilizaciones (cuando estas se aplicaban a partir del cuarto hijo y eran voluntarias)? Esa última barbaridad la reproducía Mercedes Aráoz a cada rato (y después se preguntaba por qué Keiko la aborrecía…).

-Han ampliado por dos años más las investigaciones fiscales a PPK por el caso de los aportes de campaña. Como estas se originaron a finales de 2018, eso significa que nuestro eficaz Ministerio Público se va a tardar unos ocho años en recién dilucidar si PPK va a juicio por esta tontera. PPK acaba de cumplir 86 años, así que a los 90 años recién le iniciarían el largo proceso. Y después los fiscales se molestan cuando los critican…

-La sentencia de Alejandro Toledo estaría por salir antes de fin de mes. Me parecería una atrocidad que al parecer le vayan a imponer 20 años como si hubiera matado a alguien, más aún considerando que ya tiene 78 años. Es pericote y coimero, pero más de diez años sería un despropósito (me imagino le computarán el tiempo que estuvo aislado y detenido en EE.UU.).

-Sería muy bueno e higiénico que el Poder Judicial no deje candidatear al orate de Antauro o que le boten antes de su supuesto partido para que ya no pueda correr. Esto no solo porque ese homicida hasta podría ganar, sino porque además está llevando una gente de lo peor en su lista congresal.