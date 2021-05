No es suposición. Es un hecho. En turismo –como otras industrias– los monopolios no funcionan. Traen ineficiencia, pérdida económica y pésimo servicio. Ya lo vivimos en los 70 y 80. ¿Recuerdan? Para viajar por aire, tenías AeroPerú. Si ibas por tren, Enafer Perú. Y en alojamiento, no había mucho por escoger, salvo los Hoteles de Turistas de Entur Perú. La oferta era tan limitada que, para efectos prácticos, lo que teníamos era un monopolio. No de una empresa privada sino del Estado, pero monopolio al fin y al cabo.

Uno a uno, esos “gigantes” fueron cayéndose a pedazos. Enafer, tras años de maltratar pasajeros hasta ahuyentarlos, terminó quebrada, con menos kilómetros de vías férreas que cuando empezó. Fue privatizada casi en su totalidad a fines de los 90. Actualmente solo opera una ruta: Tacna-Arica, que, oh sorpresa, está parada. ¡Ni siquiera con un trayecto de tanta demanda pudo sacarle provecho! Los hoteles de Entur tuvieron huéspedes hasta que les salió competencia. Ahí comenzó la debacle. Sus instalaciones se vinieron abajo, hasta que fueron privatizadas y, en su mayoría, impecablemente remodeladas. ¡Ni qué decir sobre AeroPerú! Triste ejemplo de mala gestión que no solo dio mal servicio, sino costó vidas. Un fatal accidente en 1996, fruto de un error al hacer servicio a una nave, hizo quebrar a la compañía, que no pudo pagar las indemnizaciones. Hoy, por donde se mire, viajar al y por el Perú es una experiencia incomparablemente superior.

Tengámoslo claro. Si somos un destino tan deseado, no es únicamente por nuestro patrimonio, sino por el servicio de primerísimo nivel que brindamos a cada viajero. Sin empresas y operadores eficientes, es decir, sin competencia, el turismo y los empleos que genera se reducirían a la mínima expresión. Ni pensemos en volver a los tiempos del monopolio estatal. Esa película ya la vimos.

