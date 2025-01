Monjitas no son, pero pruebas

Siempre seremos un país maledicente y escandaloso. Un congresista irresponsable sale a insinuar, sin pruebas, que existe “una red de prostitución” en el Congreso y ya eso se toma como un hecho absolutamente cierto por varios medios, opinólogos y politicastros (como ese alcalde de Comas), que pecan de muy ligeros. Sí, hay cosas raras, como el asesinato feroz de una de las implicadas y que también varias de estas sindicadas que laboraban en el Congreso no tenían nada de monjitas, mucho de libertinas y poco de cualificaciones profesionales, pero de allí a sostener sin pruebas y tan seguros de la existencia de una red de prostitución y que se cambiaban votos por sexo hay mucho trecho. No niego que es verosímil (en el Perú puede pasar cualquier cosa), pero pruebas por favor que esto más huele a amantes colocadas. Este Congreso es cualquier cosa, pero también es evidente que hace rato existe una intensa campaña caviar para desprestigiarlo aún más (a la cual los congresistas colaboran entusiastamente). Y acuérdense de mí: así como hoy y también en el pasado (¿se acuerdan del violador, el ‘mataperro’, la ‘robaluz’, los ‘pescaditos’, las cocaleras pegalonas, etcétera?) diremos del próximo Congreso que es “el peor de la historia”. Ojalá me equivoque.

La columnista de La República Maritza Espinoza instó ayer a que se abuchee a los políticos. Le tomo la palabra y espero que los veraneantes de Totoritas abucheen este verano a su jefecito Mohme cuando este magnate rojo lleve su humanidad a la playa, que siendo tan izquierdista debería concurrir a sitios menos exclusivos. Me imagino que irá durante el invierno limeño a ocupar su cuarto piso de la Trump Tower en Sunny Isles y que llevará allá de invitados a Maritza Espinoza y a varios trabajadores despedidos recientemente de La República.

Conozco a Martín Riepl. Es un caballero correcto mientras que quienes le acusan de esos disparates son absolutamente todo lo contrario, así que esos dichos los tomo como de quienes vienen.