El 78% de peruanos percibe una relación muy deficiente entre el presidente Pedro Castillo y la prensa, según los últimos sondeos, y aún no cumple ni un mes en el puesto. El problema no es que no hable con la prensa, el problema es que a tres semanas de su gobierno no se comunique con el país, que no sea capaz de mostrarle a sus “gobernados” una línea de pensamiento y decirles hacia donde pretende llevar al Perú. ¿Secretismo alevoso?, ¿inexperiencia?, ¿desprecio por la labor periodística o falta de equipo competente que lo saque del ostracismo prematuro? Más allá de lo que lo motiva a no dar conferencias de prensa, hablar con periodistas, responder preguntas debe ser inherente al funcionario público. El mutismo de Pedro Castillo es peligrosamente reemplazado por la narrativa de los voceros oficiales y oficiosos (Cerrón) de la izquierda más radical y por aquellos, los de la otra esquina ideológica, la derecha más recalcitrante que reduce toda respuesta a la “guerra contra el comunismo” sin dudas ni murmuraciones. Al medio, una inmensa cantidad de compatriotas que esperan liderazgo, palabras y acciones claras de sus dirigentes, que busquen resolver sus problemas más urgentes. La reciente crisis del gabinete, la primera de otras anunciadas, lo prueban. El presidente Castillo finalmente pidió la renuncia del polémico Héctor Béjar, quien pretendía dar pelea ante la indignación provocada por sus afirmaciones insensatas, aunque del pasado reciente, contra la Marina de Guerra. El jefe de Estado perdió una buena oportunidad de declarar sobre el tema y sostener su decisión públicamente, pero no lo hizo. Un escueto comunicado de Presidencia lo hizo y Béjar, apenas renunciado, le dio “la primicia” a un medio ¡cubano!, una dictadura a la que ,sin duda, admira sin condiciones y adonde no hay libertad de expresión, salvo para “los amigos”. El alejamiento de Béjar baja un poco el clima pre presentación del gabinete Bellido al Congreso; sin embargo, dista mucho de resolver el momento político. Una semana para la presentación del actual Consejo de Ministros para el voto de investidura puede ser “una eternidad” y pueden pasar muchas cosas, incluso que no llegue Bellido y haya otro premier. Mientras tanto, el silencio ruidoso y perturbador que mantiene el presidente es una señal muy negativa para el país.