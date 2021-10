[Opinión] Mónica Delta: Pochito nuestro

Mi querido hermano. Siempre dispuesto. Siempre niño. Siempre solidario. Siempre nuestro. El destino nos alteró el orden y la configuración de los cinco. Un puño que parecía indestructible, pero tu intempestiva partida nos hizo caer en la cuenta, con el dolor que enfría el alma, en nuestra mortalidad, nuestra levedad. Tu corazón se detuvo en un segundo y la vida nos cambió para siempre. Quizá nunca te lo dije abiertamente, pero eras mi soldado de la hermandad. Nunca me fallaste, nunca nos fallaste. Discutidor, para ti las cosas eran blanco o negro, nunca grises, pero tu amor fraternal, tu entrega por la familia, siempre estuvieron por encima de cualquier diferencia. Algunos dicen que Dios, quizá, necesita gente buena allá arriba, pero nosotros vamos a estar perdidos por mucho tiempo con tu ausencia. La razón entra poco cuando el vacío es tan profundo. Con quién andaré en bicicleta, tomaré de la mano en el mar que tanto amamos, cuando una ola muy grande se levante, con quién jugaré, y reiré en mis sábados de descanso, ¿con quién? Si tu no estás mi hermano incondicional. A veces mi crítico, pero siempre sincero, honesto y querendón. Muchas veces me confesaste que sentías que te irías joven. La muerte repentina de nuestro padre a los 44, nos marcó a todos, pero tu creías que te irías como él, en un suspiro, en un espasmo. Así fue. Te sentías ganador porque largamente habías superado la década de los cuarenta, eras disciplinado, deportista, tenías una vida saludable por convicción, pero igual, tu vida se extinguió en un segundo. En tu momento más pleno, más feliz, con tus metas como esposo, padre, logradas. Hermano querido, si el cielo existe, estoy segura que volviste a los brazos de nuestros padres, sin escalas. Siempre fuiste un ser humano extraordinario. Nos vas a hacer mucha falta querido Pochito. Vuela alto, muy alto, algún día te alcanzaremos hermano del alma.

PD. Disculpen amigos lectores por la licencia personal que hoy me tomo. Ustedes sabrán comprender.