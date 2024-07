-Los Mohme no tienen decoro. No solo su pasquín La República recibió “mermelada” gringa del USAID -tal como “Epicentro” de la Ospina- a través del dulce Percy Medina de IDEA, sino que se jactan, sin ruborizarse, de haber firmado un amplio acuerdo de colaboración con un órgano de comunicación estatal de un país totalitario como lo es China. No le importa que la libertad de expresión, esa que Mohme dice defender, sea inexistente en China. Encima, una Mohme preside el Consejo de la Prensa Peruana… Es que el mejor inductor para vomitar es escuchar la palabra “Mohme”.

-Ojalá sea verdad tanta belleza y se reanuden los trabajos de la cuprífera Tía María. Soy escéptico, porque todavía hay mucho maldito izquierdista e ignorantes que se oponen y no veo agallas en el otro lado. Veremos, veremos.

-Todo está tan, tan demencial en el Perú que hasta aparece el siniestro “tombo de Gorriti” como un posible candidato presidencial… ¿Será que hay mucho plomo en el agua de Sedapal? Francis Ford Coppola debió filmar “Apocalypsis Now” en Perú. Le habrían sobrado elencos y argumentos vesánicos.

-Por cretinos, ENTEL se merece un retiro masivo de clientes con esa pachotada de respuesta que dio sobre las críticas a su campaña LGTBetc.

-Acaba de anunciarse una TERCERA película sobre el guerrillero castrista y poeta Javier Heraud (¡qué obsesión de la izquierda con ese nerd!), financiada con nuestros impuestos por el Ministerio de Cultura (MINCUL). ¡TERCERA! De nuevo ese MINCUL llenando con dinero público los bolsillos de una argollita ideologizada que busca lavar la cabeza de la gente con las narrativas y los falsos héroes que crea. Ese estúpido MINCUL subvenciona películas sobre Heraud, Hugo Blanco, Javier DC, Velasco y otros engendros nefastos de la mitología roja peruana. El remedio es eliminar las subvenciones públicas para nuestro pésimo cine nacional, que es tan malo como el fútbol peruano actual. O, mejor aún, clausurar ese cubil de izquierdistas comechados que es el MINCUL.