Misión cero anemia en Perú

En los años 60, Estados Unidos llevó a un hombre a la luna. El mundo miró incrédulo, pero se logró. No fue cuestión de magia, sino de ciencia, coordinación y un objetivo claro. La economista italiana Mariana Mazzucato, en su conferencia para el CIES esta semana, nos recordó que los problemas complejos necesitan épica, como aquella misión espacial. Y aquí, en el Perú, no necesitamos cohetes, pero sí visión y decisión.

Una misión urgente podría ser enfrentar la anemia infantil, esa enfermedad que condena a tantos niños a una vida sin bienestar. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2023, el 40% de los menores de tres años en el país la padece. En Puno y Ucayali, la cifra supera el 60%. La anemia no es solo una estadística, es un futuro hipotecado. Porque un niño con anemia aprende menos, se desarrolla menos y, con el tiempo, vive menos. Es el inicio de un círculo perverso donde la pobreza no se combate.

¿Y si hacerle frente a la anemia fuera nuestra misión lunar? Con la misma ambición, organización y constancia. Sabemos qué hacer: suplementos de hierro, control prenatal, alimentación adecuada y acceso a agua potable. El hierro sí está disponible, pero no basta con repartirlo; necesitamos acompañar a las madres, enseñarles y explicarles cómo y por qué sus hijos deben consumirlo. Porque el problema no está solo en la falta de recursos, sino en la falta de confianza y conocimiento.

Lo que también sabemos es que los esfuerzos existen, pero están desarticulados. Hay programas públicos, intervenciones de ONG y un sector privado que financia iniciativas importantes, pero cada uno actúa por su cuenta. La anemia infantil necesita un plan que conecte esos esfuerzos. Que los suplementos no se entreguen sin explicar su importancia. Que la promoción de alimentos ricos en hierro no se quede en una campaña aislada. Que las empresas, en lugar de buscar tener la mejor intervención, trabajen juntas y de la mano con el Estado y las comunidades para resolver el problema de raíz.

No se trata de más intervenciones, sino de mejores intervenciones. Un país que deja a sus niños anémicos no puede hablar de futuro. Nos preocupamos por el crecimiento económico, pero olvidamos a quiénes les tocará sostener ese crecimiento en veinte años.

En los años 60, John F. Kennedy prometió llevar un hombre a la luna, no porque fuera fácil, sino porque era difícil. Esa misión unió a un país entero en torno a un objetivo común y marcó un antes y un después en la historia. Aquí, en el Perú, también podemos atrevernos a lo difícil. Erradicar la anemia infantil no será sencillo, pero sí posible. Porque si algo nos enseña la historia de la misión lunar, como dice Mazzucato, es que los grandes desafíos no se resuelven con excusas, sino con ambición y unidad.