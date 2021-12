-¡Bien expectorado Gallardo de la cartera de Educación! La suma de sus cercanías a gremialistas senderoides más esa venta por lo bajo de las pruebas de los maestros públicos hacían insostenible su permanencia. El Congreso no debe bajar un milímetro su marcación a este Ejecutivo marxista y corrupto, que si no, acabaríamos siendo una segunda Venezuela. Que siga esta saludable “gimnasia parlamentaria”, como la denominaba el preclaro Chirinos Soto.

- Son curiosas algunas similitudes entre el nuevo presidente chileno Boric y el Alan García de 1985: ambos de alrededor de 35 años al ser elegidos. Ambos sucedieron a un presidente de derecha débil y reelecto (Piñera y Belaunde). Ambos se presentaron como “izquierdistas democráticos” (el Apra de aquel entonces era un partido de populismo zurdo y fascistoide). Ambos abogados, con muy poca o nula experiencia laboral aparte del activismo político. Ambos con problemas de salud mental (Boric sufre de T.O.C. y la manía-depresiva y el litio de García eran un secreto a voces). Las diferencias también son muchas: Boric derrota a la derecha (Kast) en segunda vuelta, mientras que la izquierda (Barrantes) desistió del repechaje. En Chile ha habido una reciente violencia callejera terrible, pero no terrorismo. Boric no hereda la inflación y la recesión que Belaunde II le dejó a García (que las aumentó sideralmente). Alan 1 gozó de una mayoría parlamentaria que no tiene Boric. En lo personal, el nuevo presidente chileno es soltero y sin hijos y ha confesado un juvenil pasado homosexual, mientras que el joven Alan era casado, con hijos, y más bien tenía fama de muy mujeriego. En lo que sí creo que se van a parecer es que Alan 1 destrozó la economía como nadie en la historia del Perú y todo apunta a que este Boric va a ser un segundo Allende y el pobre Chile se irá por el pozo.

La Fiscalía de Lavado de Activos junto a la Dirección de Lavado de Activos de la Policía Nacional vienen desplegando en conjunto -desde esta madrugada- un megaoperativo en diversos inmuebles en Junín, en el marco de las investigaciones que implican al partido Perú Libre.