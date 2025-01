Ministerios sociales bajo la lupa

Parece que los peruanos tuviéramos que vivir siempre bajo una incertidumbre que crece a diario, alimentada por malas noticias que nos abruman desde que encendemos el celular o el televisor. Tenemos un Ejecutivo tan incapaz que ya no nos sorprende; un Poder Judicial y una Fiscalía sometidos a intereses políticos subalternos; y un Congreso que se ha ganado a pulso la desaprobación del país. Transformado en fuente de morbo y titulares fáciles, el Parlamento ha perdido su brillo porque quienes lo dirigen no han sabido enfrentarse a quienes mellan su imagen. Corresponsables somos todos, porque hemos votado por partidos que sirven todo tipo de intereses espurios.

En medio de esta alarmante vorágine, hay una población desatendida y doliente, que nos recuerda con crudeza que la vida de los más vulnerables sigue valiendo menos que la de los demás. ¿Qué ministerios “sociales” deberían ser los primeros en hacerse cargo? Sin duda, el Midis y el MIMP. Y, sin embargo, el primero, con su programa Qali Warma, ha generado gran indignación al comprobarse que se entregaba conservas con carne de caballo a estudiantes de zonas rurales. Esto ha escalado al punto de comprometer la permanencia del propio ministro, uno más de los tantos ya cuestionados. Pero Qali Warma es solo uno de los tantos programas sociales que tiene el Midis. ¿Qué pasará en Cuna Más, en Foncodes o en Pensión 65, que aún desconocemos?

Por otro lado, tenemos a una ministra de la Mujer que no sale a dar declaraciones y no actúa con firmeza ante la alarmante cifra de feminicidios en nuestro país. Con el caso Sheyla Cóndor, no tuvo un papel ni secundario, simplemente no se percibió que exista una ministra de la mujer.

Dentro del MIMP, también tenemos otras problemáticas muchas veces invisibles para el Estado y la ciudadanía, como es la situación de los niños en adopción. Son largos los años que niños y adolescentes tienen que pasar en albergues, mientras el MIMP asume a duras penas la responsabilidad de tenerlos bajo la tutela de personas comprometidas y con calidad humana.

Así pues, no llama la atención que se cuestione la existencia del Midis y el MIMP, o que se proponga su fusión, pues en vez de velar por las poblaciones vulnerables, las miran de lejos, no se involucran, o se hunden en el silencio de su incompetencia.

Es urgente que redefinamos el rol que juega el Ejecutivo en el cuidado de nuestros niños, mujeres y poblaciones vulnerables. También que asumamos un rol más activo y solidario como sociedad civil. No son pocas las gestiones de mi despacho que han quedado pendientes de estos ministerios, como la atención a las niñas y mujeres de la comunidad campesina de Papres, en Cusco.