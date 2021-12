- Finalmente el Ministerio de Educación publicó la norma técnica en la que se establecen las disposiciones para el retorno a la presencialidad en marzo del próximo año. Y, aunque es positivo que la norma establezca la obligatoriedad del regreso a clases, es un contrasentido que la jornada escolar en zonas urbanas sea de máximo cuatro horas. ¿Si hay colegios que se han adaptado y cumplen las condiciones para realizar una jornada completa, por qué condenar a sus niños y niñas a una jornada parcial? ¿Por qué igualar hacia abajo? No existe evidencia que indique que en una jornada de cuatro horas la tasa de contagios es menor a la de una jornada completa. La pérdida de aprendizajes ha sido tan grande en los últimos dos años que no se pueden seguir tomando decisiones que no estén basadas en evidencia. Urge que esta disposición se reajuste.

- Ha pasado una semana desde que el Congreso censurara al ministro Carlos Gallardo y el presidente Castillo aún no designa a su sucesor en una cartera tan importante como Educación. La lealtad del presidente a la Fenatep y su agenda gremial lo llevó a apartar a un ministro con solvencia como Juan Cadillo y a reemplazarlo por un personaje que patrocina los intereses de un gremio que quiere anular la meritocracia en el profesorado, desandar la reforma magisterial y universitaria, y aplazar el regreso a clases presenciales. Esperemos que esta vez el presidente caiga en la cuenta de que someterse a las presiones de la Fenatep y del ala magisterial de su bancada sería destructivo para la educación del país pero también para la estabilidad de su propio gobierno. Menuda empresa la que tiene de despercudirse de la influencia de un sindicato que él mismo fundó en 2017. Si no lo logra y designa en Educación a un personaje con credenciales similares a las de Gallardo, solo terminará aunando a la causa de la vacancia.