Siempre me he preguntado por qué en meses previos al inicio de las clases súbitamente cobran interés en los medios de comunicación los costos de los útiles escolares, de los uniformes y de las matrículas de los colegios privados. Incluso aparecen reportajes sobre lo que cuesta estudiar en tal o cual colegio, como si fuera relevante para la mayoría de la población. ¿Cuál es el propósito? ¿Van a lograr que cambie algo? Los costos son los costos y nadie puede hacer nada, a no ser que busquen que el Estado provea subsidios o controle precios.

Más que dar información útil a la población son reportajes sensacionalistas. ¿Por qué no analizan la situación en que empezarán las clases muchos colegios públicos? Con daños estructurales en paredes y techos, con carpetas y pizarras en mal estado y sin servicios higiénicos en funcionamiento. En 2018, funcionarios del Minedu indicaron que casi la mitad de las 54 mil escuelas del país deben ser demolidas porque su antigüedad y deterioro es un alto riesgo para los alumnos y que 12 mil no tienen agua ni saneamiento.

Podrían seleccionar un grupo de colegios públicos en varias regiones y mostrar el estado de su infraestructura. Esto incentivaría que se otorguen recursos al menos a esos colegios y lograr que los reportajes traigan un beneficio tangible. ¿Algún medio se animará a hacerlo antes del inicio del año escolar en vez perseguir absurdamente a madres, preguntándoles sobre el costo de los uniformes? Al final matarían dos pájaros de un tiro: nos recordarían la precaria situación de la infraestructura y, más importante aún, pueden contribuir a mejorar la calidad de la misma para al menos varios alumnos, contribuyendo al bienestar social de la población.