Milei y su discurso político incivilizado en Davos

El presidente de Argentina, Javier Milei, pronunció en el Foro Económico Mundial de Davos un discurso contra las libertades individuales, pese a que recitó repetidas veces que lo hacía en nombre de las ideas de la libertad. Se veía venir esta posición abiertamente intolerante cargada de odio, desinformación y ensañamiento contra personas LGBTI, migrantes, y otras poblaciones vulnerables.

En el Perú se viene deslizando una corriente de opinión que cree que debe ser un modelo a imitar y este personaje se cree un ejemplo, por ello hay que evidenciar los peligros de su narrativa en el poder. Todo el discurso de Milei en Davos es un cocktail de fake news de la nueva derecha que resultan graves para la convivencia democrática e inaceptables para una sociedad libre.

Empecemos con esta generalización absurda en la que pone en peligro a las personas LGBTI: “…hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, y fueron condenados a cien años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos…”.

¡Cuánta mentira! Ese caso que menciona es execrable y merecen todo el peso de la ley, pero así como ese hay otros muchos casos, incluso en el Perú, en que parejas heterosexuales cometen esos crímenes con sus hijos y esos casos a la nueva derecha no parecen indignarles. Solo toman el caso que les ayuda a reforzar su odio contra una comunidad. ¿No sería acaso demencial que alguien de la comunidad LGBTI señale que la orientación heterosexual debe ser perseguida por pedófila a partir de esos casos de padres abusadores heterosexuales?

También hay que refutarle a Milei que los delitos no son atribuibles a ninguna identidad de género u orientación sexual. En el caso del francés que dopó e hizo que decenas de desconocidos violaran a su esposa, él era heterosexual. El mismo Milei ha expresado que sus padres, una pareja heterosexual, eran abusadores, no sexuales, pero le daban palizas. Violencia física y psicológica.

Por tanto, es manipulación pretender asociar la pedofilia a la orientación sexual, no hay evidencia alguna de que las personas homosexuales tengan más probabilidades de cometer abusos sexuales contra menores. En la práctica, Milei está llamando a odiar y violentar a una población. Lo hizo también con los migrantes cuando acusa a todos de criminales y violadores: “…hordas de inmigrantes que abusan, violan o matan a ciudadanos europeos que solo cometieron el pecado de no haberse adherido a una religión en particular. Pero cuando uno cuestiona estas situaciones es tildado de racista, xenófobo o nazi”.

Milei proclama prejuicios racistas, homófobos, y xenófobos, pero no quiere que le digan que lo es, está realmente desaforado. Hace unos días escribió en X amenazando con que va a ir “a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad”, a quienes piensan distinto a él. Más autoritarismo e intolerancia desde el poder que ejerce un presidente, quien debe gobernar para todas sus poblaciones.

Es realmente vergonzoso y peligroso lo que está haciendo este presidente en nombre de la libertad, pero gratifica ver que los diferentes líderes y organizaciones de la sociedad civil argentina han reaccionado condenando e incluso denunciándolo penalmente, y algunos hablan de juicio político.

Sin embargo, sigue teniendo defensores y un gran grupo que lo normaliza, minimiza o lo suaviza justificando que eso no quiso decir, y hay otros que guardan silencio ante un discurso político tan incivilizado y discriminatorio.

Ojalá que los argentinos logren vencer al odio que pretende instalarse como política Estado. Ningún logro económico merece la deshumanización y la incitación a la violencia contra parte de su población.